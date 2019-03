Torra, a la JEC: «En aquest país no volem viure ni viurem amb por»

El president de la Generalitat ha reiterat que es mantenen ferms en la decisió de no retirar els llaços grocs i les estelades dels edificis públics . Quim Torra ha expressat que "en aquest país no volem viure amb por i no viurem amb por" i ha lamentat que "el que està en joc des de fa uns anys són els drets civils, els drets socials i el dret a l'autodeterminació" dels catalans.Torra, en una visita al port de Tarragona, ha assegurat a la premsa que el Govern "no renunciarà mai al dret a la llibertat d'expressió, ni al dret de manifestació i a la protesta". "Entenem que mantenir els llaços grocs i les estelades és llibertat d'expressió", ha afegit. El president ha carregat contra l'Estat pel que considera "un nou intent d'eliminar i vulnerar un dels nostres drets fonamentals". Cal recordar que la Junta Electoral Central (JEC) va reclamar dilluns al president de la Generalitat que els retirés en un termini de 48 hores en considerar que "són símbols partidistes utilitzats per formacions que concorren a les eleccions".El mateix president considera que la JEC hauria de "reconsiderar l'exigència" davant "la impossibilitat que una ordre com aquesta es pugui complir", ja que hi ha milers de "funcionaris catalans que expressen el seu rebuig" a la presó i a l'exili i "posen llaços als seus llocs de treball".Torra també ha lamentat que un grup de persones encaputxades hagin despenjat aquesta nit el llaç groc de la façana de l'Ajuntament de Barcelona, utilitzant un pal i també ho ha intentat al Palau de la Generalitat. El president denuncia aquest tipus de violència perquè "aquest país ha fet dels valors de la democràcia, la justícia i la no violència la seva raó de ser".Per últim, el president de la Generalitat, en una visita al Port de Tarragona, ha etzibat a Ciutadans que "no faci política als jutjats o als tribunals" i lamenta que es passin "la vida judicialitzant el que debatem i decidim al Parlament de Catalunya". Per tot plegat, els insta a "deixar de crispar i de denunciar i de presentar querelles".Pel que fa al judici, Torra ha manifestat que "la indignació creix i ens fa veure que el que està en joc són les decisions que es prenen, i els drets i les llibertats". El president ha expressat que la majoria del poble de Catalunya "va veure que tot el que es va fer es va aprovar abans al Parlament de Catalunya" i que en aquest punt "arrenca la fermesa per defensar el referèndum i sense cap tipus de violència". Torra considera que l'acusació contra els líders socials i polítics és "indigna" i que "s'esmerça" en què hi va haver violència, "quan l'única que hi va haver, va ser la de la policia espanyola".

