El PP fitxa un periodista de Libertad Digital i tertulià de cap de llista per Màlaga

En els darrers anys, els fitxatges externs als partits cotitzen a l'alça, motiu pel qual han anat a pescar en els mitjans de comunicació i l'òrbita de tertulians. Seguint aquesta lògica, el Partit Popular ha fitxat com a cap de llista per Màlaga el periodista Pablo Montesinos, fins ara redactor de Libertad Digital, mitjà amb una línia editorial pròxima a l'extrema dreta i dirigit per Federico Jiménez Losantos. Tal i com explica aquest mitjà , Montesinos (Almeria, 1985) va tancar l'acord aquesta mateixa setmana en una reunió amb Pablo Casado a la seu dels populars a Madrid. El periodista fa el salt a la política després de deu anys com a cronista polític seguint especialment les informacions del PP, a més de ser tertulià de diferents programes de ràdio i de televisió.

