Trapero considerava Pérez de los Cobos un comandament de «tipus polític»

El major assegura que Joaquim Forn no va modificar el dispositiu Àgora, posat en marxa després del 17-A i amb la vista posada en l'1-O

El testimoni de Josep Lluís Trapero era clau. I qui era major dels Mossos d'Esquadra durant els fets de la tardor del 2017 ha decidit declarar al Tribunal Suprem. Ha començat responent les preguntes de Vox, formulades pel lletrat i secretari general de la formació d'extrema dreta, Javier Ortega Smith, i ha volgut deixar clar que no compartia la designació del coronel Diego Pérez de los Cobos com a coordinador de totes les forces i cossos de seguretat durant l'1-O perquè era de "tipus polític".Aquest posicionament va quedar reflectit en reunions amb la Fiscalia prèvies al referèndum i en un comunicat intern de la policia catalana que van rebre tots els agents. "No venia del món operatiu", ha assenyalat el major. "S'estava traslladant els Mossos, d'alguna manera, a mans i ordres de qui no eren els seus comandaments naturals. Existia preocupació", ha assenyalat l'excap dels Mossos, que ha començat a declarar cap a les onze del matí i es preveu que acabi ja a la tarda.Pérez de los Cobos, en el seu testimoni al Suprem, va insistir que Trapero havia estat al costat d'una "activitat il·legal" com ho era el referèndum, que en el moment de la designació del coordinador de seguretat ja havia estat declarat inconstitucional. Tots dos van mantenir reunions a la Fiscalia Superior de Catalunya i també en la junta de seguretat del 28 de setembre, en la qual el coronel va pressionar per evitar el referèndum i el major va detallar els plans pel dia de la votació.Segons les dades que ha desgranat l'excap de la policia catalana, es van incautar 432 urnes, 90.000 paperetes, 70.000 sobres, quatre ordinadors, un mòbil i documentació de com funcionava el procés de votació. 139 col·legis es van tancar durant el dia: 24 que no es van obrir a primera hora i un centenar d'actuacions dels grups ARRO dels Mosssos per impedir votacions. A tot plegat cal sumar-hi uns 200 col·legis que no van arribar a obrir per l'actuació de la policia catalana durant el cap de setmana de l'1-O.La primera part de l'interrogatori de Vox ha estat especialment centrada en la manifestació del 20-S davant d'Econonomia i en la sortida de la secretària judicial, Montserrat del Toro. Segons Trapero, hi havia preparat un "cordó segur" per evacuar-la, i que només van plantejar la sortida pel terrat consultant-la amb la mateixa Del Toro . Una versió que contradiu el testimoni de la secretària, en el qual va descriure un "tumult" . El major, en tot cas, ha assumit la responsabilitat del desenllaç de la situació.Trapero va tenir una trucada amb Teresa Laplana, intendent dels Mossos i també processada per rebel·lió a l'Audiència Nacional. Va durar un minut i quaranta-cinc segons. El major ha indicat que va rebre una trucada del jutge titular del número 13 de Barcelona, Juan Antonio Martínez Sunyer, passades les onze de la nit. "Fins aquell moment no n'havia rebut cap", ha puntualitzat. En un primer moment pensava que el trucava un periodista i, quan va comprovar que era un número dels jutjats, va tornar la comunicació. L'interlocutor no s'identifica com a titular del 13, sinó "d'incidències".El que trasllada el jutge és que la secretària judicial "no pot sortir" de la conselleria, i que cal facilitar-li que marxi. "No és la percepció que nosaltres tenim. Nosaltres havíem organitzat un cordó policial entre les deu i dos quarts d'onze de la nit", ha apuntat Trapero. Els guàrdies civils uniformats diuen que han de sortir amb els vehicles, i els Mossos diuen que és impossible que entrin les grues amb la concentració que hi havia. El major ha indicat que es va estar en contacte amb l'institut armat en tot moment. "L'auxili a l'òrgan judicial es fa a través de la Guàrdia Civil", ha insistit. Pel que fa a la presumpta violència, l'excap dels Mossos només ha descrit el llançament d'una ampolla.El cordó policial no es va organitzar abans perquè, segons Trapero, els arriba informació que hi ha problemes amb la còpia d'alguns discs durs d'Economia. L'excap dels Mossos va estar en contacte amb els organitzadors de la manifestació i amb l'institut armat, però no va rebre cap ordre de comunicar-se amb la comitiva judicial. Preguntat pel passadís organitzat pels voluntaris, ha indicat que no és "incompatible" amb el principi de seguretat: es volia evitar el "contacte directe" entre manifestants i policia.L'interrogatori ha començat amb les trucades entre Trapero i Jordi Sànchez, en aquell moment president de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), durant la jornada del 20-S. El major ha apuntat que primer el va trucar Joaquim Forn, exconseller d'Interior, per avisar-lo que rebrà una comunicació de Sànchez. "Les primeres trucades que tenim, abans de la una del migdia, són per posar en contacte els operatius que teníem al Departament amb una persona que es deia Xavi, ara no en recordo el cognom", ha recalcat l'exresponsable dels Mossos."Nosaltres els demanem que ens ajudin a fer un cordó de voluntaris del servei d'ordre de la concentració amb la idea que sigui previ al cordó policial pel qual haurien de transitar els detinguts que havien d'entrar a l'escorcoll d'Economia", ha apuntat. Trapero ha detallat que a les cinc de la tarda rep una trucada de Jesús María Barrientos, president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, per "garantir" la sortida de la comitiva. "En aquell moment m'hi implico personalment, més del que m'hauria implicat en qualsevol altra concentració", ha destacat sobre la petició de Barrientos.Olga Tubau, advocada del major, ha demanat fer una explicació tècnica sobre el testimoni de Trapero. Manuel Marchena no li ha accceptat i li ha volgut deixar clar que només li pot recomanar respondre "sí o no" a les preguntes que facin les acusacions i les defenses. El major ha decidit respondre les qüestions de totes les parts.Trapero ha assenyalat que el dispositiu Àgora, que es va posar en marxa després de l'atemptat del 17-A i pensant en la proximitat del referèndum, tenia "caràcter governatiu" i no "judicial". "Tenia a veure amb l'ordre públic", ha assegurat el major, referint-se a la "certa tensió social" existent a Catalunya arran de l'1-O. S'ha referit, per exemple, a escarnis o a possibles trobades entre militants d'opcions contraposades.Preguntat sobre si l'exconseller Forn va modificar el dispositiu, Trapero ha assegurat que no perquè "no era un tècnic". Ha revelat que el seu cap de gabinet va intentar modificar el primer paràgraf del preàmbul, però la petició no es va atendre. "Hauria estat una aventura", ha insistit, que Forn volgués variar el contingut del text.Cridat com a testimoni en la cinquena setmana de judici, Trapero és al mig del foc creuat entre la Fiscalia, els comandaments policials de la policia catalana i els responsables dels cossos i forces de seguretat de l'Estat que van pilotar el desplegament de l'1 d'octubre. Tots els càrrecs del Ministeri de l'Interior, de la Policia Nacional espanyola i de la Guàrdia Civil l'han situat com a "reticent" davant del coordinador Diego Pérez de los Cobos i l'han alineat políticament amb el Govern. I el mateix De los Cobos el va acusar d'estat al costat d'una "activitat il·legal" per permetre l'1-O. Al seu torn, l'excap d'informació dels Mossos Manel Castellví va mirar de defensar-lo: va assenyalar que la cúpula policial va advertir que l'1-O no podia celebrar-se , responsabilitzant -per tant- Carles Puigdemont i també Oriol Junqueras de la votació. Tots dos es van reunir amb comandaments dels Mossos, inclòs Trapero -processat per rebel·lió a l'Audiència Nacional, on se li demanen 11 anys de presó-, en els dies anteriors al referèndum i van defensar l'1-O.

