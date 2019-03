Els lletrats del Congrés avalen la tramitació del decret del permís de paternitat

Els lletrats del Congrés dels Diputats han donat llum verda a la tramitació del decret d'ampliació del permís de paternitat aprovat pel govern espanyol. Ho han fet en un informe ampliatori sol·licitat aquest dimecres per la mesa a instàncies del PP i de Ciutadans, que argumentaven que el decret no es podia tramitar perquè pretenia modificar una llei orgànica, i per tant de rang superior.Fruit d'aquest intent, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va acusar els dos grups de la dreta de fer "oposició als espanyols" i de ser "insolidaris" i "sectaris". Els lletrats han dictat finalment que el decret es pot tramitar, i per tant se sotmetrà al criteri de la pròxima Diputació Permanent, que previsiblement l'aprovarà amb el suport dels grups de la moció de censura. El decret entrarà en vigor el dia 1 d’abril, tal com consta al seu text.

