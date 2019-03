Mascarell s’incorpora a la llista de JxCat per les municipals a Barcelona

El delegat del Govern a Madrid, Ferran Mascarell, se suma a la llista electoral de Junts per Catalunya (JxCat) a les municipals de Barcelona. Mascarell, que ja va ser regidor amb Maragall, encara no ha aclarit quin lloc ocuparà a la llista però tot apunta que amb Joaquim Forn, Elsa Artadi i Neus Munté als llocs de sortida serà el número quatre.Inicialment Mascarell va anunciar la seva voluntat de presentar-se en solitari per aconseguir una "unitat real" de les llistes sobiranistes. L'objectiu, però, no s'ha complert i ara l'encara delegat del Govern a Madrid argumenta que és amb Forn amb qui ha trobat una "sintonia" més gran. En una trobada amb periodistes a la Llibreria Laie de Barcelona, ha explicat que va tenir l'última conversa amb l'exconseller d'Interior el divendres passat a la presó de Soto del Real.Mascarell, que també és impulsor de la Crida, ha insistit en la necessitat de Barcelona de tenir un projecte fort i un estat que "faci costat" a la ciutat. El nou fitxatge de JxCat s'ha mostrat convençut que la seva candidatura té opcions de guanyar, tot i que les enquestes diuen el contrari, i ha assegurat que Barcelona necessita un govern municipal de 21 regidors. "Barcelona només pot funcionar si té una bona majoria de govern", ha defensat.Un govern que, segons Mascarell, ha de centrar les seves polítiques en l'habitatge, la inseguretat, la mobilitat i la precarietat. El delegat del Govern ha Madrid considera que la ciutat s'està "empetitint" i que el govern municipal que surti de les eleccions del maig ha de compensar el "poc suport" que Barcelona rep de l'estat espanyol."El sobiranisme té el millor projecte per la ciutat perquè representa tenir un estat darrere", ha argumentat Mascarell, tot i que ha defensat que "de moment" caldrà aconseguir el suport de l'estat "que tenim".El candidat ha donat pocs detalls de projectes concrets per a la ciutat però sí que n'ha esbossat uns quants, com la millora del finançament, el corredor mediterrani o l'ampliació de la Diagonal fins al riu Llobregat.Mascarell, igual que han fet la majoria de candidats, també ha expressat que el projecte que JxCat vol per Barcelona implica concebre la ciutat amb la seva àrea metropolitana. "Barcelona va més enllà de si mateixa", ha dit.JxCat anunciarà la setmana que ve el lloc de la llista que ocuparà Mascarell, que preveu renunciar al càrrec de delegat del Govern a Madrid a finals de març.

