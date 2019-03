VÍDEO Trapero desacredita el relat de la por de la secretària judicial del 20-S: «No és el que estàvem vivint»

El major Josep Lluís Trapero, el cap dels Mossos durant els fets del 20-S del 2017, ha desacreditat aquest dijous al Suprem, en el judici de l'1-O, la versió que havia donat una setmana abans la secretària judicial del jutjat 13, Montserrat del Toro. Si aquesta va dibuixar un relat de por al "tumult" que li impossibilitava abandonar la seu de la Conselleria d'Economia, Trapero ha donat testimoni que la realitat va ser molt diferent. "No era el que estàvem vivint", ha resumit Trapero.El major ha explicat que aquell dia, passades les 11 de la nit, va rebre la primera trucada del titular del jutjat 13 -que havia donat l'ordre d'escorcollar la conselleria-, i que aquest li va dir: "Tenim una secretària judicial que vol sortir i no pot sortir". Una afirmaci´ño davant la qual Trapero va reaccionar amb total sorpresa, segons ha afirmat."Tot l'equip de comandament ens vam quedar extranyats, perquè això no és el que estem vivint. Nosaltres no estem vivint que ells ja han acabat la diligència i que volen sortir", ha assenyalat Trapero [al minut 2:13 del vídeo].El major també ha recordat els "canvis" que els va comunicar sobre la marxa la comitiva judicial, un cop els Mossos ja havien organitzat un cordó per facilitar-ne la sortida -a més del cordó de l'ANC i Òmnium-. "Primer ens van dir que sortirien tots; després, que la Guàrdia Civil només volia sortir amb els vehicles", ha assenyalat.

