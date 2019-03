Ai, els falsos testimonis

Jo no sé per què continuen malbaratant recursos públics en aquest judici inútil. Això sí que és malversació! En tindrien prou en preguntar al director de El Mundo. Si no, llegiu que diu a l’editorial : "La realitat és que les factures emeses per la CCMA al departament de Presidència, el titular del qual era Jordi Turull, acrediten l’ús de fons públics pel referèndum". Més clar l’aigua. No sé per què calen tantes proves, testimonis i factures proforma. La Realitat ja la saben a El Mundo, i punt.Què els testimonis no avalen la tesi? La solució la trobem al mateix editorial: "El clima d’assetjament i omertà forjat per l’independentisme explica les evasives llançades ahir al Suprem per Albert Royo, màxim responsable del Diplocat durant el procés, o les incoherències d’Enric Vidal". Quin clima d’assetjament exactament? Doncs... com no ho sabem, imaginem: "Si l’excap de la Comissaria General d’Informació dels Mossos, Manel Castellví, va rebre coaccions a les xarxes socials, a més de desqualificacions als mitjans afins al separatisme (...), no és difícil entreveure la pressió social que suposa testificar en contra de la línia sostinguda per les defenses". Doncs això, que no podem aportar ni un sol cas concret, però ho podem "entreveure", argument suficient per donar-li un valor zero a qualsevol testimoni aportat per la defensa. O les desqualificacions que aquests testimonis reben des de "mitjans afins" a l’acusació com El Mundo no compten com a pressions?Ai espera, que Jaume Mestre responia amb "titubejos" i "monosíl·labs" i per això Marchena li va recordar l’article 460 del Codi Penal que castiga el fals testimoni. Res a veure amb la claredat i confiança –noti’s la ironia- de l’exministre de l’Interior Juan Ignacio Zoido ; les inconcrecions (deixem-ho així) documentables de la secretaria judicial Montserrat del Toro que va assegurar haver sentit Carme Forcadell increpant-la per megafonia, o les afirmacions de l’exdelegat del Govern espanyol, Enric Millo , d’un horrorós panorama de policies amb ossos fracturats que mai van passar per cap hospital.Però només en el cas de Mestre la Fiscalia ha demanat una imputació per fals testimoni, una petició "plenament motivada que reafirma el paper central i l’excel·lent preparació dels interrogatoris que està esgrimint la Fiscalia en la vista oral", segons aquest editorialista. Pressions? Algú ha sentit pressions?

