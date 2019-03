El Parlament rebutja que Artadi doni explicacions per les subvencions a Acció Cultural del País Valencià

La Comissió d'Afers Institucionals ha rebutjat aquest dimecres la sol·licitud de sessió informativa de la consellera de la Presidència, Elsa Artadi, i la compareixença de la secretària general de la conselleria per informar sobre la concessió de subvencions a Acció Cultural del País Valencià. Amb els vots a favor de Cs i PSC i els contraris de JxCat, ERC i la CUP, les peticions no han prosperat.Cs ha presentat la sol·licitud en considerar que el Govern ha "regalat" 10 milions d'euros des de 2008 a 2017 a l'entitat valenciana per la "construcció d'uns suposats països catalans" i el "foment del separatisme".Precisament, Cs ha denunciat davant la fiscalia subvencions del Govern a ACPV "per una possible malversació". El diputat Matías Alonso ha assegurat que s'han produït "indicis penals" i ha reclamat "transparència" al Govern.

