VÍDEO Has sentit mai Kant a ritme de trap?

"Pensa amb Kant". És el missatge que llança el nou anunci a ritme de trap per fomentar el civisme al TRAM , el tramvia de l'àrea metropolitana de Barcelona. La campanya, que ja s'ha fet viral a les xarxes, recorda la famosa frase del filòsof "pensa en els altres" per transmetre als passatgers la responsabilitat de mantenir una bona conducta al transport públic.La nova campanya de civisme de TRAM dirigida als seus usuaris amb una figura tan present en els estudis dels més joves com és Kant i amb una música tan actual en les seves llistes de reproducció.

