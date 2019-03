Torna el festival Elmini d'Olot, amb 20 concerts entre avui i diumenge

Avui comença la novena edició de l' Elmini d'Olot amb una de les programacions musicals més arriscades que s'han presentat fins ara, donant especial èmfasi a la música independent i alternativa, i seguint amb la iniciativa que ja es va iniciar l’any passar de començar a portar artistes internacionals a la ciutat d’Olot. Noms com Clara Peya, Xavier Calvet, Ramon Aragall o Ljubliana & The Seawolf, referents aquest any dins l’escena musical catalana, vindran a Olot a mostrar-nos els seus nous àlbums presentats aquest any.El cartell també està representat, com hem esmentat, per bandes internacionals. Els francesos KO KO MO serà la banda internacional d’enguany. A més de la nord-americana Tori Sparks i el francès Stene Moshka, que tot i està fincats ja a Catalunya, ens mostraran els seus nous àlbums que tenen clarament una forta influència amb les seves arrels. Els artistes reconeguts i emergents a Catalunya tampoc hi faltaran en aquesta edició, on podrem gaudir de noms com Daniel Lumbreras, Ian Sala o Ernest Crusats (veu principal de la coneguda banda La Iaia), i d’artistes tan coneguts i estimats pel Mini com Joana Serrat, Marta Delmont, Roger Usart i Matthew McDaid que ens presentaran el seu nou projecte en comú, Riders of the Canyon. Del més internacional, al més local, on Estruç i Fetus també estaran a Elmini per presentar-nos els seus últims àlbums.En aquesta novena edició, seguim amb el que ja vam iniciar l’any passat de concentrar el festival en un sol cap de setmana. Comença el dijous 14 de març a la Sala El Torín, i acabarà a la mateixa sala el diumenge a la tarda amb un concert molt esperat de Clara Peya, un concert fet conjuntament amb l’Ajuntament dins la programació d’Olot Cultura.Durant tot el cap de setmana continuarem gaudint dels concerts a la que sempre ha estat la sala per excel·lència i històrica de Elmini, el teatre de l’Orfeó Popular Olotí. Les actuacions de Riders of the Canyon i Stene Moshka ens faran entrar en un univers de country, folk i blues americà ideal per tocar en aquest preciós teatre olotí.El Casino Olotí, aparador del festival des de fa dos anys, segueix amb els seus concerts d’artistes emergents amb Estruç i serà un lloc de trobada entre músics i públic. La sala El Torín d’Olot, la més gran de la ciutat, cada any agafa més protagonisme degut a l’augment de nombre de públic assistent al festival. Aquí podrem gaudir dels artistes internacionals que enguany formen part del cartell del festival. Els barcelonins Ljubliana & The Seawolf i el rock enèrgic dels francesos Ko Ko Mo ens faran gaudir d’un dissabte a la nit excepcional. I el dissabte a la tarda, com no podia ser d’altra manera, continuem amb els ja consolidats “Concerts d’estar per casa”, aquest any amb uns artistes molt diversos i que encaixen a la perfecció amb l’essència d’aquests concerts de mini-format, amb una quarantena de públic i on els músics toquen “a pèl”, sense sonorització.Als “Concerts d’estar per casa” hi podrem veure, en acústic, Daniel Lumbreras, Marta Knight, Ernest Crusats, Namina, Tori Sparks, a més d’Ian Sala amb el seu projecte conjunt amb Santi Careta i Marcel·lí Bayer. Sense oblidar-nos dels també típics concerts que mostra la cara més underground del festival, amb els dos concerts dissabte a la tarda al Bar Bruixes, on aquest any hi actuaran Bad Mongos i Fetus.Després de l’èxit del 1r Vermut Musical de l’any passat, seguirem amb la tradició i a les 12 del migdia, al bar Líquid Club d’Olot (una de les sales que sempre ha donat suport incondicional al festival) tindrem un concert de Trave Cigar Box & Mr. Praiets.El festival Elmini és creat i organitzat per l’associació La Química, entitat sense ànim de lucre formada per diverses persones actives tant en el camp de la música, les arts, la gestió cultural, i que totes, de manera directa estan relacionades amb la comarca de la Garrotxa.Elmini va néixer sota la idea i l’objectiu de portar a la ciutat d’Olot concerts en solitari d’artistes que habitualment es presenten acompanyats del seu grup. Això ha fet que des de la primera edició i fins avui, que arribem ja a la novena, el festival tingui un format intimista amb la voluntat de potenciar la connexió i interacció entre músic i públic.En definitiva, Elmini és més que un festival. A més de voler acostar públic i artista mitjançant concerts íntims i de petit format, també vol ser una plataforma pels artistes emergents i un festival de referència, tant per la seva proposta innovadora, com per la qualitat de la seva programació i el seu eclecticisme. Tot en un indret de Catalunya apartada de les grans ciutats, i on també es pretén potenciar totes les qualitats turístiques, gastronòmiques, històriques i culturals que té aquesta petita ciutat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor