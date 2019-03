Organitzacions socials denuncien la presència de l'exèrcit en fires educatives

Del 20 al 24 de març s'obren les portes el Saló de l'Ensenyament de Barcelona. Com en els darrers anys, l'exèrcit espanyol hi tindrà presència , i un cop més ho farà amb finalitats de reclutament i propaganda. És per això que Lafede.cat impulsa i lidera la campanya "Desmilitaritzem l'Educació", per denunciar la presència de les forces armades en fires infantils i educatives com la de Barcelona, i per rebutjar la "normalització" de les "opcions violentes" com a sortida laboral per als joves.L'objectiu de l'entitat és evitar la presència de l'exèrcit i de qualsevol cos policial armat en centres educatius i de formació, així com en espais promocionals com el Saló de l'Ensenyament o el Saló de la Infància, a Barcelona; el Saló d'Esport i Turisme de Muntanya o la Fira de Formació Professional, a Lleida; l'ExpoJove, de Girona, o l'Espai de l'Estudiant, de Valls.Més d'un centenar de col·lectius estan adherits a la campanya, que des de fa una dècada reivindica que l'exèrcit no participi al Saló de l'Ensenyament, amb el lema "Les armes no eduquen, les armes maten". "Hem de fer un món basat en el seny i en una visió de futur optimista, per això un estand militar no té lloc en un saló de l'ensenyament", ha assegurat l'històric pacifista i primer objector de consciència polític a l'Estat, Pepe Beúnza.A més, Lafede.cat insta el Govern de la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona a donar explicacions per permetre la presència de militars en una fira educativa. Afegeixen que el 2003 el Parlament va aprovar la Llei de foment de la pau, on s'exposen les actuacions en l'àmbit de l'ensenyament i l'educació per la pau, i que això contradiu la presencia de estands militars en espais educatius en territori català.En l'edició del Saló de l'Ensenyament del 2018, la campanya antimilitarista de Lafede.cat va realitzar una acció de protesta davant de l'expositor de les forces armades espanyoles, on es va desplegar una pancarta amb les consignes "Les armes no eduquen, les armes maten" i "Fora l'exèrcit de l'escola". L'entitat també va reclamar que la despesa militar mundial es destini a inversions socials.Lafede.cat ha explicat que aquest any repetirà una acció similar davant de l'estand de l'exèrcit espanyol, el dia 24. A més, durà a terme un seguit d'activitats, com ara xerrades, per rebutjar la presència de les forces armades en espais educatius.

