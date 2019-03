Jutjaran dos membres dels Hells Angels per intentar matar un noi senegalès a Cambrils

Dos membres dels Àngels de l'Infern -Hells Angels- s'asseuran el mes que ve a la banqueta dels acusats de l'Audiència de Tarragona per haver intentat matar un noi l'any 2011 a Cambrils. La Fiscalia sosté que els dos individus, acompanyats de més membres de la banda de moters, van colpejar i apunyalar la víctima a l'interior d'un bar "moguts per l'odi que professaven cap a les persones de color". El noi, d'origen senegalès, va rebre una ganivetada al pit i una altra al braç, però es va recuperar de les ferides. La Fiscalia demana per als dos homes nou anys de presó per temptativa d'homicidi amb els agreujants de racisme, discriminació per raó d'ètnia o raça i abús de superioritat.L'agressió va passar el 29 de maig del 2011 al bar la Central de Cambrils, en plena celebració de la quarta Champions del Barça. Pels volts de la una de la matinada, una noia va passar pel costat de la víctima i li va propinar una forta trepitjada. Segons la versió que va donar el noi aleshores, ell li va respondre que no feia falta que el trepitgés i que, si li ho demanava, s'apartaria.Segons l'escrit d'acusació del fiscal a què ha tingut accés l'ACN, els dos acusats es van dirigir cap al noi, li van preguntar què havia parlat amb la parella d'un d'ells i, sense dir res més, el van començar a colpejar. Mentre altres membres del grup encerclaven la víctima, un dels acusats el va apunyalar al pit amb una navalla i el noi va començar a sagnar.Lluny de deixar d'agredir-lo, segons la Fiscalia, van clavar-li una altra ganivetada mentre li propinaven puntades i cops de puny, i l'insultaven pel seu color de pell. Després de la baralla, els acusats es van amagar als lavabos. Allà, agents de la Policia Local van detenir els dos homes i van intervenir tres navalles d'uns deu centímetres, una de les quals amb una esvàstica nazi.Com a conseqüència dels cops i les ganivetades, va víctima va quedar inconscient i va ser traslladada a l'Hospital Sant Joan de Reus. Allà el van atendre de contusions, d'una ferida incisa de tres centímetres al tòrax i d'una ferida de tretze centímetres al braç. El noi va trigar 24 dies a recuperar-se de l'agressió.En l'escrit d'acusació, el ministeri públic sosté que els processats van actuar moguts pel seu "odi" a les persones "de color" i recorda que els Hells Angels són "un grup d'extrema dreta, caracteritzat per vestir amb indumentària motera i per dur signes o insígnies feixistes".La Fiscalia demana nou anys de presó a cada acusat per un delicte d'homicidi en grau de temptativa amb els agreujants de racisme, discriminació per raó d'ètnia o raça i abús de superioritat. A més, sol·licita que no es puguin apropar a la víctima durant nou anys, que li paguin una indemnització de més de 3.200 euros i que assumeixin les costes processals. El cas arribarà a judici els dies 8, 9 i 10 d'abril a l'Audiència de Tarragona. El 26 de febrer passat, els Mossos d'Esquadra van detenir dinou persones en un operatiu contra els Hells Angels per presumptes delictes contra la salut pública, robatoris amb violència, coaccions, extorsió, lesions, tinença d'armes i pertinença a organització criminal. Amb aquesta actuació, la policia ha donat per desarticulada la facció de Tarragona dels Àngels de l'Infern.La investigació va arrencar el març del 2018 quan els Mossos van saber que cinc membres del grup van irrompre violentament en un bar de Cambrils on hi havia integrants d'un club rival i els van agredir violentament amb cadires i objectes contundents. Segons els investigadors, els fets estaven motivats pel control del territori.Els Mossos apunten que la facció tarragonina exercia la violència i la intimidació cap a altres clubs de moters presents al seu territori. A més, també els atribueix una marcada ideologia d'extrema dreta, atès que s'han constatat agressions de caire racista i xenòfob comeses per membres de la banda.

