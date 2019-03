VÍDEOS Uns encaputxats despengen el llaç groc de l'Ajuntament de Barcelona

La Guardia Urbana de Barcelona defendiendo un lazo amarillo , si defendiesen así los bolsos de las abuelas los relojes de los turistas y las carteras de los barceloneses BCN seria una ciudad maravillosa , video de @losdeartos_ pic.twitter.com/G8UKiajk1S — Francesc Franch (@franch_francesc) 14 de març de 2019​

🛑 RETIRADA DEL🎗DEL @bcn_ajuntament 🛑

Ni @QuimTorraiPla ni la @gencat cumplen el requerimiento de la Junta Electoral Central; pero la RESISTENCIA SI 😀#ElsCarrersMaiMésSeránVostres #CatalunyaÉsEspanya

RT para que lo vea todo el mundo y haga lo mismo en su municipio 😉 pic.twitter.com/hucpxV6qmd — Los de Artos (@losdeartos_) 14 de març de 2019

Mire como la @barcelona_GUB sale en defensa del 🎗 aún habiendo requerimiento de retirada por parte de la Junta Electoral Central pic.twitter.com/F1um5yAxvg — Los de Artos (@losdeartos_) 14 de març de 2019

Un grup de persones ha despenjat aquesta nit el llaç groc de la façana de l'Ajuntament de Barcelona utilitzant un pal i també ho ha intentat al Palau de la Generalitat. La Guàrdia Urbana ha aconseguit recuperar-lo abans que se l'emportessin.L'acció es pot veure en un vídeo que s'ha penjat a Twitter des del compte "Los de Artós" , a favor de la unitat d'Espanya. Quan els interpel·len els agents de la Guàrdia Urbana, els autors repliquen que el llaç no pot estar allà perquè "ho ha ordenat un jutge", en referència a l'ordre de la Junta Electoral. Cinc persones han estat identificades per la Urbana i pels Mossos d'Esquadra.Després d'aconseguir baixar la lona amb el llaç de la façana de l'Ajuntament hi ha un estira i arronsa amb la Guàrdia Urbana. La lona acaba trencada. Els agents els diuen que el llaç és propietat de l'Ajuntament i que no se'l poden emportar. "No defensem res, no podeu emportar-vos això", se sent que diu un urbà. "Això és desobediència a un jutge", insisteixen els autors del vídeo.Fonts municipals han explicat a l'ACN que l'acció ha estat cap a dos quarts de dues de la matinada i han remarcat que el llaç es tornarà a posar, alhora que han recordat que l'Ajuntament no ha rebut cap requeriment de la Junta Electoral Central.A través de Twitter, Los de Artós fan una crida perquè tothom faci el mateix en el seu municipi.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor