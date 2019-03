Poble Lliure es presentarà a les eleccions espanyoles amb Som Alternativa i Pirates de Catalunya

La formació integrada a la CUP Poble Lliure ha tancat un acord a tres amb Som Alternativa i Pirates de Catalunya per presentar una llista conjunta a les eleccions al Congrés dels Diputats del pròxim 28 d'abril. Així ho ha anunciat la portaveu del partit, Mireia Caldés, en una entrevista al 3/24.Poble Lliure ha decidit concórrer als comicis estatals per primer cop a la seva història i al marge de la decisió que va prendre la CUP de no ser-hi. Caldés ha explicat que confia que la decisió no comporti una escissió amb els cupaires, per bé que els anticapitalistes van emetre ahir un comunicat en què criticaven la decisió de Poble Lliure.Caldés ha explicat que l'acord a tres està tancat per bé que Pirates de Catalunya encara l'ha de ratificar davant les bases.

