L'última del PP: endarrerir l'expulsió del país de les dones immigrants sense papers que donin els fills en adopció

El líder del PP, Pablo Casado, torna a ser al centre de l'atenció després de donar-se a conèixer la seva darrera proposta de cara a les eleccions espanyoles del 28 d'abril: que les dones immigrants en situació irregular que donin els seus fills en adopció no siguin expulsades de manera immediata d'Espanya.Com recull elDiario.es , la proposta consolida el seu gir conservador en matèria social i s'emmarca dins la llei de suport a la maternitat que va anunciar Casado per eclipsar l'enrenou generat després d'obrir el debat sobre l'avortament, quan va proposar tornar a la llei del 85. L'objectiu d'aquesta llei era frenar el que Casado anomenava "hivern demogràfic": incrementar la natalitat i reduir el nombre d'avortaments.Aquesta última proposta del popular passa per "oferir un blindatge temporal a les dones que en situació irregular que volen donar al seu fill en adopció", i no donar-los la nacionalitat, segons informa el diari ARA . Malgrat això, no està definit què passaria amb les dones un cop finalitzat el procés d'adopció. Al programa, la formació també assegura que no es perfilaran més detalls ja que opten per decidir-ho un cop passi el 28-A.La proposta, doncs, combina el debat de la maternitat i la immigració i aproxima, un cop més, el discurs del PP amb el de Vox. Aquesta proposta sobre les dones en situació irregular i els seus fills no apareixia ni als discursos ni documentació del partit sobre la proposta de llei en qüestió.

