Denuncien un tercer sacerdot jesuïta per abusos al col·legi Sant Ignasi de Barcelona

Un tercer sacerdot jesuïta del col·legi Sant Ignasi de Barcelona ha estat denunciat per abusos sexuals, segons han avançat diversos mitjans. Un exalumne de la institució docent nascut el 1970 ha presentat aquest dimecres denúncia davant dels Mossos d'Esquadra contra Antoni Roigé i també contra Lluís To, ja mort, sobre el qual ja hi havia altres denúncies. El tercer sacerdot denunciat al mateix col·legi és Pere Sala. La presumpta víctima ha explicat als mitjans amb què ha contactat que ha decidit presentar denúncia per donar suport a les víctimes que van destapar els presumptes abusos amagats en aquesta escola, Jordi i Oriol de la Mata.El denunciant recorda que To era el sacerdot encarregat dels càstigs als alumnes, i que en el seu cas li va pegar en diverses ocasions amb un regle a les mans, quan tenia nou o deu anys. Més endavant, però, va canviar els mètodes per altres que relata com a abusos sexuals, seient-lo a la seva falda i tocant-li els genitals.Sobre Roigé, que segons El Periódico actualment té 93 anys, el mateix denunciant ha explicat que va abusar d'ell durant unes colònies d'estiu a l'alberg de les Roques Blanes, propietat jesuïta a Ribes de Freser (Ripollès). La presumpta víctima afirma que no va ser l'única, i que altres menors que assistien a les mateixes colònies també van patir tocaments que hauria fet el mateix Roigé.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor