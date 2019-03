L'ATM de Girona permetrà als transgènere usar el seu nom sentit en les targetes de transport

L'Autoritat Territorial de la Mobilitat (ATM) de l'àrea de Girona permetrà a les persones trans usar el seu nom d'acord amb el gènere que s'identifiquen, encara que no estigui reflectit en el seu DNI, en els títols de transport nominals per tal d'avançar en la no discriminació a persones LGTBI.La directora general d'Igualtat de la Generalitat, Mireia Mata, i el president del comitè executiu de l'ATM de Girona, Pere Saló, han presentat aquest dimecres la iniciativa, que sorgeix d'un acord entre les dues institucions, ha explicat en un comunicat el Govern.Podrà sol·licitar-se per les targetes T12, T-Família, T-Mes, per a les targetes per a persones en situació d'atur i les que siguin personalitzades pels ajuntaments de la província que col·laboren amb l'ATM per a la venda i recàrrega d'aquests títols.

