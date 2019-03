El parlament britànic rebutja per només quatre vots un Brexit sense acord

El regne Unit descarta un Brexit sense acord. Però per molt poc. El parlament britànic ha rebutjat aquest dimecres que el Regne Unit abandoni la UE sense cap mena de pacte amb Brussel·les en la data límit per fer-ho, el proper dia 29. La cambra ha aprovat, com estava previst, una ponència que es mostra en contra d'aquesta sortida brusca del club europeu, però per un marge molt estret: 312 vots contra la sortida de la UE sense acord i 3908 en contra. En la votació, els diputats tories del partit de la primera ministra, Theresa May, han tingut llibertat de vot.Amb aquest resultat, el següent pas serà una nova votació aquest dimecres -la tercera en tres dies, després que dilluns la cambra rebutgés la darrera proposta de May per pactar els termes del Brexit amb la UE- en què previsiblement s'aprovarà que l'executiu demani formalment a Brussel·les un ajornament de la data límit del 29 de març.

