Dir bona nit als més petits amb cançons fetes conte de Txarango, Els Amics de les Arts o Catarres

L'editorial de contes infantils Nanit es basa en lletres de cançons de grups catalans actuals -com Txarango , Els Amics de les Arts, Els Pets , Catarres- que, en col·laboració amb els grups esmentats, converteix les lletres dels temes en contes. D'aquesta manera, els nens poden entendre-les i "fer-se-les seves", segons la mateixa editorial, a la vegada que els pares poden compartir amb els seus fills la música que els agrada.Els contes estan pensats per a nens de 4 a 8 anys i inclouen unes propostes didàctiques per a fer en família. Aniran a més relacionats amb tot un seguit de recursos com il·lustracions per pintar, propostes de conversa i jocs que estaran disponibles a la pàgina web de Nanit. En aquesta última, els adults també trobaran un espai amb continguts relacionats amb les bandes, com la informació sobre festivals familiar, recomanacions de contes d'altres editorials...

