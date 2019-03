El web del CGPJ rep més de 300.000 visites per seguir el judici de l'1-O el primer mes

El web del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) ha rebut 307.900 visites per veure en directe les sessions del judici de l'1-O durant el primer mes. Així ho ha anunciat l'òrgan de govern dels jutges en un comunicat en què també ha detallat que la sessió que va tenir més accessos, amb 32.933, va ser la primera, quan les defenses van plantejar les qüestions prèvies relatives a la vulneració de drets fonamentals o causes de suspensió del judici oral.En segon lloc, la segona jornada més seguida per aquesta via, amb 31.648 accessos, va ser la del dimarts 5 de març, quan el coronel de la Guàrdia Civil Diego Pérez dels Cobos, coordinador dels Cossos i Forces de Seguretat durant l'1-O, va respondre com a testimoni.Unes altres cinc sessions van superar les 20.000 visites: la del 13 de febrer (quan les acusacions van al·legar a les qüestions prèvies plantejades per les defenses), la del 14 de febrer (amb Oriol Junqueras i Joaquim Forn), la del 27 de febrer (amb Mariano Rajoy i Soraya Sáenz de Santamaría), la del 6 de març (segon dia de Pérez dels Cobos i declaració de la secretària judicial del jutjat 13), i la del 7 de març (amb els màxims responsables de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional a Catalunya i l'excomissari general d'Informació dels Mossos, Manel Castellví)El comunicat del CGPJ també indica que gairebé quatre de cada deu accessos a la pàgina van ser des d'un telèfon mòbil (39,3%). En tot cas, el dispositiu més utilitzat va ser l'ordinador, amb un 48,9% dels accessos. L'11,8% restant van ser a través de tauletes o altres dispositius.

