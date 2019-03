EUiA aprova reeditar la coalició amb els comuns mentre que Nuet anirà el 28-A amb ERC

Molt content del resultat del Consell Nacional d’ @EUiA_cat on amb 55 vots a favor, 0 en contra i 33 abstencions s’ha aprovat la política d’EUiA el #28A que treballa per sumar aliances republicanes pic.twitter.com/D8XM3x3nnQ — NUET (@NUET) 13 de març de 2019



El document argumenta que la majoria de pactes d'EUiA es fan amb Catalunya en Comú, però també recull la crítica feta al rumb de l'espai en els darrers mesos

La paradoxa pronosticada és ja una realitat: EUiA seguirà anant de la mà dels comuns a les eleccions mentre que el seu coordinador general, Joan Josep Nuet, es presentarà amb ERC a les espanyoles del 28 d'abril acollint-se a la decisió presa per Comunistes, una de les seves branques. El consell nacional d'EUiA ha ratificat aquesta tarda la reedició de la coalició d'En Comú Podem, i el d'ERC aprovarà demà la coalició amb Sobiranistes -partit crític sortit de l'òrbita dels comuns i impulsat per Nuet- i una candidatura que reserva un lloc de sortida per a l'únic processat no independentista en la causa de l'1 d'octubre.La clau de volta del document impulsat per la direcció d'EUiA i que ha estat validat pel consell nacional amb un 63% del suport dels assistents (55 vots a favor, cap en contra i 33 abstencions d'un total de 1.100 membres) és que, a més de defensar l'aliança amb els comuns, recull que s'hauria de normalitzar "la presència de diverses candidatures electorals". Aquesta és l'escletxa que aprofitarà Nuet per justificar el seu pas de presentar-se amb la candidatura d'ERC, fet que ha motivat la crítica d'un sector del partit que sosté que hauria de dimitir.L'impacte que la decisió tindrà sobre Catalunya en Comú és clar per molt que Nuet intenti fer equilibris. Com també ho serà que l'aliança amb els dirigents que s'emancipen dels comuns inclogui que Elisenda Alamany acabi sent la número dos d'Ernest Maragall a les eleccions municipals de Barcelona, com ha avançat NacióDigital El document aprovat argumenta que EUiA està participant majoritàriament de les candidatures municipals impulsades per Catalunya en Comú, llevat d'una quinzena de municipis en què s'ha aliat amb altres formacions com la CUP i MÉS, com seria el cas de Girona, Badalona, Cerdanyola del Vallès, Ripollet o Manresa. A més, a les llistes d'En Comú Podem que liderarà Jaume Asens està inclòs Joan Mena en quart lloc, dirigent que discrepa del paper que està fent Nuet i la majoria de la direcció.La proposta aprovada conclou que se signarà, de nou, una coalició instrumental amb el partit liderat per Ada Colau, ICV i Podem mantenint "la sobirania de l'organització", però que, un cop analitzat el cicle electoral, es convocarà l'assemblea del partit per analitzar la situació i prendre decisions. I és que l'informe sotmès a votació recorda el paper crític que ha tingut EUiA en els darrers mesos amb el rumb de Catalunya en Comú perquè considera que s'ha allunyat dels seus valors fundacionals i fa referència també a la dimissió de Xavier Domènech com a líder de la confluència.Els crítics amb Nuet han retret al líder la situació a la qual aboca el partit i titllen de "trilerisme" els equilibris per intentar posar "ous a totes les cistelles". De fet, veus d'aquest sector han assegurat en els darrers dies estar disposats a recollir suports per activar la seva revocació com a coordinador general d'EUiA. Falta per veure, però, si disposarà de la correlació de forces necessàries. En tot cas, la sortida assegurada de Nuet serà la del grup parlamentari de Catalunya en Comú Podem per recollir la seva acta al Congrés i seure a la bancada d'ERC.

