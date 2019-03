Multen amb 6.900 euros els propietaris d'un gos que va atacar un nen de set anys

Un pit bull va atacar aquest diumenge un nen de set anys a Barcelona, a la zona de jocs de Ciutat Meridiana i, arran d'aquests fets, ara els propietaris de l'animal hauran de pagar una multa de 6.900 euros. El motiu d'aquesta xifra rau en el fet que el gos no duia xip, els propietaris tampoc tenien llicència de gos perillós, anar deslligat i no estar inscrit al registre municipal. El noi que duia el gos, un jove de 16 anys, serà investigat per un delicte de lesions amb imprudència greu.El nen va rebre diversos punts, ja que l'animal el va atacar mossegant-lo a l'aixella, al colze i a les natges. El noi va ser traslladat a l'Hospital Vall d'Hebron.

