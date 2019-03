Aquest és el nou repte viral que està salvant la natura

Anar a una platja o bosc ple de fems. Netejar-ho, i penjar a les xarxes una fotografia de l'abans i el després. Aquest és el nou repte viral que està circulant per les xarxes, el #trahstag challenge, i que ja està aconseguint que molta gent prengui més consciència de la cura de la natura. Després d'haver vist milers de reptes virals absurds, n'ha sorgit un que té un impacte positiu en el planeta.El repte va néixer als Estats Units, de la mà del director d'un centre educatiu de Phoenix, Byron Román. A través del seu compte de Facebook, Román va engegar la iniciativa de netejar els espais naturals i penjar-ne una fotografia a les xarxes. L'objectiu és conscienciar la gent sobre la importància de les accions individuals, i com aquestes al final sí que acaben repercutint a escala global.A banda de les fotografies de les persones complint el #trashtagchallenge, també hi ha algunes persones que han aprofitat el hashtag per fer acudits d'altre tipus:

