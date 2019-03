Clatellot descomunal de Jaume Asens a José Zaragoza

Y se quedan los de siempre. Los que viven de la política dsd antes de la extinción de los dinosaurios. La regeneración democrática es sana. Pruébala. — Jaume Asens (@Jaumeasens) 13 de març de 2019

Els moviments d'aquests últims dies en el món sobiranista no han agradat a José Zaragoza. El dirigent del PSC ha fet una piulada repassant els polítics que marxen del Congrés i els que hi entren. Ha recordat, entre d'altres, Carles Campuzano, Jordi Xuclà i Raimundo Viejo, que abandonen la cambra espanyola, i Jaume Asens, Laura Borràs o Gerardo Pisarello, que previsiblement seran diputats la pròxima legislatura. "Perden els tranquils, guanyen els exaltats", ha dit Zaragoza.Davant d'aquest comentari, Asens no s'ha mossegat la llengua. Perden els tranquils i guanyen els exaltats? "I es queden els de sempre. els que viuen de la política des d'abans de l'extinció dels dinosaures", ha dit l'encara tinent d'alcalde a l'Ajuntament de Barcelona. "La regeneració democràtica és sana. Prova-la", ha etzibat a Zaragoza.

