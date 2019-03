VÍDEO Aquest és el nou Pokémon Go inspirat en l'univers de Harry Potter

Els seguidors de Harry Potter veuran ampliat ben aviat el seu univers de fantasia màgica: els creadors de Pokémon Go estan dissenyant un joc inspirat en el món del jove mag que va idear J. K. Rowling. Després de l'èxit mundial de Pokémon Go, ara l'aposta dels creadors és fer-se amb els seguidors de Harry Potter. Aquest dimarts Niantic i Warnes Bros Games han fet públiques alguns dels detalls del videojoc de realitat augmentada que porta per nom "Harry Potter: Wizards Unite". Aquesta aplicació estarà disponible per a Android i iOS.A "Harry Potter: Wizards Unite" els jugadors es convertiran en mags i, en els seus viatges, es trobaran amb molts personatges i criatures fantàstiques de les pel·lícules, així com animals. En principi el joc estarà disponible aquest 2019, encara que els usuaris d'Android ja poden preinscriure's a la versió beta del videojoc.

