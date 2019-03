Interior paralitza el recompte del vot per correu de les eleccions sindicals de Mossos per ordre judicial

La Direcció General de la Policia de la Generalitat ha paralitzat el recompte del vot per correu a les eleccions sindicals dels Mossos d'Esquadra per ordre d'un jutge instructor de Tarragona que investiga suposades irregularitats. El vot per correu s'havia de comptabilitzar per separat, segons un jutjat contenciós-administratiu de Barcelona, o no comptabilitzar parcialment, segons el jutge penal de Tarragona, però Interior va decidir començar el recompte aquest dimecres al matí. Una petició d'ampliació de mesures cautelars urgents del sindicat USPAC, que va presentar la querella contra diversos sindicalistes del SAP-Fepol i funcionaris, ha fet que el jutge hagi ordenat a Interior paralitzar totalment el recompte.Per tot això, de moment, els prop de 5.000 vots per correu no es comptabilitzaran, i per això els resultats oficials per al Consell de la Policia encara no es faran públics. De moment, els resultats dels 7.741 vots presencials a l'escala bàsica donen la victòria a USPAC, amb 2.191 vots i quatre vocals, la Trisindical amb 2.087 vots i també quatre vocals, i a SAP-Fepol amb 2.054 vots i tres vocals. El sindicat independentista SEGCat ha quedat quart, amb 517 vots, i per primer cop obtindria representació al Consell de la Policia, amb un vocal. CCOO, SAME, CSIF i Unió Mossos no han passat el tall del 5%.El jutjat d'instrucció número 2 de Tarragona investiga diversos funcionaris de la Conselleria d'Interior i sindicalistes dels Mossos d'Esquadra per possibles irregularitats en el vot per correu de les eleccions del cos d'aquest dilluns. Segons el jutge, hi ha indicis que apunten que algunes sol·licituds de vot per correu van ser presentades per delegats sindicals i acceptades per funcionaris, tot i que la llei obliga els electors a presentar les sol·licituds personalment. Per això, ha ordenat conservar les peticions de vot per correu i recomptar tots els vot per correu a banda del presencial, per si finalment els primers són anul·lats.El jutjat tarragoní va decidir, en dues interlocutòries, investigar diversos funcionaris de la Direcció General de la Policia i alguns delegats del sindicat majoritari SAP-Fepol d'arreu de Catalunya per delictes de falsedat documental. Segons el sindicat querellant, USPAC, delegats del SAP-Fepol, i "no es descarta" que també del SEIME i SICME, de l'escala intermèdia i l'escala superior, haurien tramitat ells mateixos les sol·licituds de vot per correu de milers d'agents, amb la "connivència" de funcionaris d'Interior, que haurien "validat, signat i segellat la matriu i el resguard del vot per correu com si s'hagués presentat personalment l'elector" davant dels funcionaris. Això podria suposar, per exemple, que els delegats sindicals no retornessin el resguard als electors, i fessin el que volguessin amb aquella sol·licitud de vot.El decret del 2003, modificat el 2007, que regula el vot per correu en aquestes eleccions estableix que s'ha de fer la sol·licitud "personalment amb l'exhibició del corresponent document acreditatiu de la identitat davant de les persones funcionàries dels serveis d'administració degudament habilitades per aquesta funció en cada dependència policial". A més, afegeix que el funcionari habilitat "comprovarà les dades personals i la coincidència de la signatura en el document de sol·licitud del vot per correu (matriu i resguard) i en el document que s'exhibeixi acreditatiu de la identitat, i firmarà en conformitat tant en la matriu com en el resguard del document de sol·licitud".La querella inicial es va presentar a finals de febrer a Tarragona, perquè va ser en aquesta comissaria on es van detectar les primeres irregularitats, com per exemple que un sol delegat sindical havia presentat diverses sol·licituds de vot de mossos de Barcelona i el Vallès. No obstant això, més tard es va ampliar la querella per sospites en altres comissaries, i el jutjat de Tarragona ha ampliat aquest divendres passat la investigació a tot Catalunya. Per això, el jutjat ha ordenat a la Mesa Electoral Coordinadora (MEC) i a la Direcció General de la Policia que es conservin totes les sol·licituds de vot per correu de les eleccions i es posin a disposició judicial, prop de 5.000 segons USPAC.Per la seva banda, el magistrat del jutjat contenciós-administratiu número 14 de Barcelona va atendre parcialment el recurs dels sindicats SPC, SME i CAT-ME, la Trisindical, contra el Departament d'Interior, en el qual sol·licitaven anul·lar un miler de vots per correu, almenys 996, recollits entre l'11 i el 18 de gener, quan encara es desconeixia oficialment la data de les eleccions i no s'havia constituït la MEC.En una interlocutòria el jutge recorda que la llei preveu que el vot per correu sigui excepcional, i només per aquells agents que el dia de les eleccions no treballin. Els que sí que treballen podran votar presencialment en diverses comissaries del matí a la nit. Per això, el jutge considera que els vots emesos abans de fixar-se oficialment la data de les eleccions podrien no ser vàlids, ja que encara no podien saber si aquest dilluns 11 de març els tocava treballar.Per tot això, la interlocutòria ordena que els vots per correu emesos abans del 18 de gener no s'uneixin a la resta de vots, es comprovarà si alguns d'aquests coincideixen amb els vots emesos presencialment pels mateixos agents, cosa que suposarà anul·lar el vot per correu corresponent. Els sindicats demandants es queixen que aquest sistema ja va ser polèmic en les eleccions del 2015 i acusen el sindicat majoritari, SAP-Fepol, de ser-ne el principal impulsor.

