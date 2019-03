La Generalitat abonarà 25 anys després la defensa de les víctimes del tèxtil d'Alcoià i el Comtat

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha anunciat que el govern finalment pagarà la defensa jurídica de les famílies de les treballadores afectades per la inhalació de gasos químics a les empreses tèxtils d'Alcoià i el Comtat pel cas Ardystill. Les Corts valencianes ja van acordar-ho fer el 1993, però no ha estat fins ara, 25 anys més tard que s'ha decidit fer el pagament pendent de mig milió d'euros."Les institucions van fallar en el seu moment. Mai no és tard quan arriba", ha explicat Puig després d'haver-se reunit amb les famílies afectades al Palau de la Generalitat. La mesura es farà efectiva aquest divendres, dia en què s'aprovarà per decret llei la realització del pagament.Els gasos químics que van inhalar les treballadores d'empreses tèxtils d'Alcoià i el Comtat va derivar en l'anomenada síndrome d'Ardystil. En concret, la malaltia va acabar matant sis dones, les primeres de les quals a començaments de la dècada de 1990, i va causar afectacions pulmonars en 76 més.

