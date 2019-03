Barcelona convoca 293 places d'agent de la Guàrdia Urbana per a aquest any

L'Ajuntament de Barcelona ha anunciat la convocatòria de 293 places d'agent de la Guàrdia Urbana que posarà en marxa aquest any, 60 de les quals seran mitjançant mobilitat interadministrativa, segons ha informat aquest dimecres en un comunicat.La convocatòria es realitza en règim d'oposició lliure i està oberta a les persones majors de 18 anys que no superin l'edat per a la jubilació forçosa, amb nacionalitat espanyola i que compleixin els requisits fixats a les bases, publicades en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).Queda obert el termini durant 20 dies per a presentar instàncies per a optar a les places, que se sumen a les anteriors convocatòries que ha realitzat l'Ajuntament, aconseguint 612 per agent del cos policial en aquest mandat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor