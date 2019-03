Accepta quatre anys de presó per robar tres carteres, un mòbil i un rellotge

Un home d'uns 40 anys, S. B., ha acceptat aquest dimecres quatre anys i 1 dia de presó per entrar a robar en dos domicilis de Lleida, escalant per la façana. Ha evitat així el judici que s'havia de celebrar a l'Audiència de Lleida i ha aconseguit un acord entre les parts per rebaixar considerablement els 12 anys de presó que demanava inicialment la fiscalia Això ha estat possible perquè s'han considerat els fets com un delicte de robatori amb força continuat, en comptes de dos robatoris amb força. L'acusat ja havia estat condemnat pels jutjats de Valladolid, Segovia i Saragossa anteriorment, sempre per robatoris amb força. També té una condemna del jutjat de Lleida del maig del 2016 per un robatori amb força comès el juliol del 2015.L'acusat, que es troba a la presó de manera provisional des de fa un any pels dos últims robatoris que s'havien de jutjar aquest dimecres, ha reconegut els fets i ha acceptat una pena de 4 anys i 1 dia de presó per un delicte continuat de robatori amb força en casa habitada.En concret se l'acusava de dos robatoris. En el primer, el 26 de setembre de 2018, va pujar per la canalització del gas situada al costat d'un edifici de la ciutat de Lleida, ajudant-se amb els cables elèctrics de la paret, per arribar al primer pis. Un cop a la terrassa va entrar per una finestra després de trencar la mosquitera i se'n va endur dos moneders -un, amb 15 euros-, un mòbil i un rellotge.En el segon, el 29 de setembre de 2018, va escalar per una canonada fins a arribar a la terrassa del primer pis i des d'allà va pujar al segon. Un cop a la terrassa, va entrar dins del segon pis i es va endur un moneder. En els dos casos es va endur objectes de poc valor pels quals els propietaris no han reclamat.

