Cinc detinguts prop del Camp Nou després d'una baralla entre aficionats del Barça i el Lió

Aficionats del Lió a la plaça Artós de Barcelona, aquest dimecres Foto: ACN

La Guàrdia Urbana ha detingut cap a les 16.45 hores prop del Camp Nou, al número 170 de la Rambla Badal, a cinc persones després que resultessin ferides per haver participat en una baralla entre aficionats del Barça i l'Olympique de Lió, que aquest vespre juguen la tornada de vuitens de final de la Lliga de Campions. Tots han estat traslladats a centres sanitaris per ferides de diversa consideració i després passaran a disposició dels Mossos d'Esquadra. Els ferits i detinguts són dels dos equips, segons han explicat fonts de la Urbana a l'ACN.D'altra banda, una hora abans, cap a les 15.45 hores, cinc aficionats francesos més han resultat ferits en una altra agressió suposadament comesa per radicals del Barça a l'avinguda Madrid amb Gran Via de Carles III, també prop de l'estadi blaugrana, segons ha avançat la SER i han confirmat fonts policials a l'ACN. De moment es busca els agressors. Un dels agredits podria tenir una ferida al cap i ha estat traslladat a l'Hospital del Sagrat Cor, mentre que els altres quatre han estat ruixats amb gas pebre.Un miler d'aficionats del Lió s'han concentrat a la plaça Artós de Barcelona entre càntics i crits a favor del seu equip. Més d'un centenar ha arribat abans de les 14 hores a la plaça en resposta a la crida oficial que ha fet l'equip a través de Twitter. La seva intenció inicial era concentrar-se a la plaça Osca, però els Mossos ho han impedit per evitar que es trobessin amb una convocatòria contrària a la presència dels seguidors radicals francesos. Hi havia una trentena de persones. A la plaça Osca hi ha una penya barcelonista.D'altra banda, els Mossos han identificat una desena de persones a prop de la plaça Osca, a la plaça Ramon Torres Casanova, algun amb emblemes del Barça. Un d'ells portava un bat de beisbol. També hi ha hagut identificacions de seguidors del Lió. Alguns han protagonitzat petits conflictes amb vianants i veïns.La policia ha desplegat un dispositiu especial pel partit de tornada de vuitens de final de la Lliga de Campions d'aquest dimecres entre el Barça i l'Olympique.També inclou controls preventius en els punts on habitualment s’hi concentren seguidors radicals del Barça, els 'Boixos Nois'. Aquests controls s’emmarquen en l’operatiu preventiu que va tenir lloc el dissabte passat de cara a evitar enfrontaments entre aficions radicals rivals amb motiu de la celebració del partit Barça- Rayo Vallecano. Els Mossos van intervenir pals, porres, punys americans, armes blanques, sacs plens de pedres i maons.

