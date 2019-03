TMB diu que l'asbestosi d'un treballador causada per l'amiant no és «malaltia professional»

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha reaccionat al primer cas d'un treballador del metro amb una malaltia greu causada per l'amiant desvinculant-se de l'afer: considera que no es tracta d'una "malaltia professional", i a més precisa que l'afecció es va originar en una època en què no hi havia mesures específiques de seguretat respecte a l'amiant.En un comunicat, l'empresa explica que el treballador que ha denunciat el cas, Rafael Rubio, està prejubilat, i que és un dels casos a qui en l'examen s'han trobat alteracions en forma de manifestacions pleurals, però que d'acord amb la normativa vigent "no estan considerades malaltia professional". Per tot plegat, TMB proclama que no té cap treballador afectat per una malaltia greu causada per l'amiant.TMB afegeix encara que el treballador, que durant dècades s'ha dedicat a tornejar rodes dels vagons als tallers de manteniment, es va incorporar a l'empresa l'any 1978, i que no va ser fins al 2002 que es van retirar alguns materials que aleshores no es consideraven perillosos, com ara les mantes d'amiant.Sobre els casos no greus, l'empresa detalla que, a data de 4 de març, s'han detectat 22 casos de manifestacions pleurals per la possible exposició a l'amiant, dels quals 19 són d'engruiximents pleurals, dos de plaques pleurals no calcificades i un de placa pleural calcificada.Hores abans, aquest dimecres al matí, s'ha revelat que un empleat del metro de Barcelona pateix asbestosi a causa de la seva exposició a l’amiant. L’asbestosi és una malaltia pulmonar greu causada per la inhalació de fibres d’amiant i és considerada una patologia greu. Fins ara els 20 treballadors del metro que, segons Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), pateixen afectacions per culpa d’aquest material contaminant tenen patologies a la pleura, considerades lleus.

