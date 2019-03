Un estol d'estornells en plena natura centra l'espot del Sismògraf d'Olot

La coreografia d’un estol estornells volant en plena natura centra l’espot del La coreografia d’un estol estornells volant en plena natura centra l’espot del Sismògraf 2019 , el festival de dansa d'Olot. La natura és un dels atractius del festival, que porta la dansa al mig dels volcans. L’espot reflecteix el binomi-dansa paisatge, dos conceptes que són indissociables del Festival Sismògraf.



Aquesta connexió es podrà veure en diferents propostes com Erritu, l'espectacle que Kukai Dantza representarà a l'interior del cràter del volcà Montsacopa el dissabte 27 d'abril a la nit. L'itinerari amb bicicleta pels entorns d'Olot, novetat d'enguany, serà una altra de les propostes que posarà en valor el paisatge garrotxí. L'activitat inclou tres propostes de dansa en tres parades de la ruta, de manera que es podrà veure JINX103, dels suïssos József Trefeli i Gábor Varga; Meeting point, dels bascs Ertza; i Pinkfish, de la jove andalusa Ana Borrosa.



Loin, de La Débordante Cie al passeig de Sant Roc, i el ja tradicional itinerari de dansa el diumenge 28 d’abril al matí al Parc Nou, amb quatre espectacles per a tots els públics, són també algunes de les propostes on dansa i paisatge ballen plegats al Sismògraf 2019.



L’espot del Sismògraf és obra de Zeba Produccions. En el vídeo, es veu el vol hipnòtic dels estornells mentre es van llegint totes les companyies que participaran de l’edició d’aquest any del Festival. De fons, s’aprecia el murmuri dels ocells.

Abonament pel Sismògraf ja a la venda



Des d’avui dimecres ja es pot comprar l’abonament del Sismògraf, que dona dret a veure els grans espectacles de pagament del festival. L’abonament té un preu de 45 euros i permet assistir a cinc propostes del Sismògraf. Els qui compren l’abonament s’estalvien 15 euros respecte si compressin les entrades dels cinc espectacles per separat. A més, l’abonament té un descompte per als més joves. Els menors de 25 anys només pagaran 30 euros per assistir a aquests cinc espectacles.



L'abonament inclou els següents espectacles: To be announced, de Léxico Project Collective (dijous 25 d'abril, 21 h, Teatre Principal); Apilats, de Daniel Fernández, Tuixén Benet, Javier Guerrero i Irene Garcia (divendres 26 d'abril, 19 h, Teatre Principal); Rare birds, d'Un Loup pour l'Homme (divendres 26 d'abril, 21 h, Plaça de Braus); Mercedes máis eu, de Mercedes Peón i Janet Novás (dissabte 27 d'abril, 18 h, sala El Torín) i Torus, de Humanhood (dissabte 27 d'abril, 20.30 h, Teatre Principal).



L'abonament es pot comprar ja a la taquilla del Teatre Principal d'Olot, a Can Trincheria o per internet a www.sismografolot.cat



Entrades a la venda a partir del 20 de març



Les entrades individuals per a tots els espectacles de pagament del Sismògraf es posaran a la venda el dimarts 20 de març a les 10 h, pels canals de venda habituals.

