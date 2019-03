L'ANC decideix no participar en el procés endegat per Primàries Berga

La secció local de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) no participarà del procés endegat de Primàries Berga per concórrer a les municipals , segons ha pogut saber. La reunió de l'entitat celebrada aquest dimarts ha decidit per majoria no prendre part del procés de primàries que ha de culminar amb una quarta candidatura sobiranista a la ciutat. "L'ANC no participarà del procés de Primàries Berga però, si d'aquest procés en surt una llista, se li donarà suport de la mateixa manera que es dona suport a la resta de candidatures independentistes", ha matisat el coordinador de la secció local Lluís Escriche.Primàries Berga és un projecte que neix d'un grup de ciutadans amb la voluntat d'aconseguir "una llista independentista unitària" a les eleccions municipals del 2019. Un centenar de persones va respondre a la crida inicial feta pel grup promotor, i una trentena va personar-se dissabte passat a l'Hotel Berga Park per activar el projecte. Segons ha pogut saber aquest diari, entre les persones que han decidit tirar endavant Primàries Berga, hi ha veïns de Berga lligats a entitats sobiranistes i a partits de la ciutat. Entre altres, hi hauria regidors del PDECat i exregidors de CiU. També en formen part socis de l'ANC a títol personal.Des de la secció local, recorden que l'Assemblea Nacional Catalana es va desvincular de Primàries Catalunya el passat 23 de febrer i que ara mateix "aquest és un projecte que camina sol" també a nivell de país. "L'ANC Berga donarà suport de la mateixa manera a totes les llistes independentistes que es presenten a la ciutat", ha indicat el coordinador.El projecte de Primàries Catalunya és una iniciativa impulsada a escala nacional, nascuda de la proposta de Jordi Graupera a Barcelona, que té per objectiu afavorir llistes independentistes en municipis de més de 25.000, però en especial rellevància en aquells on no hi ha forces sobiranistes al govern.A Berga, els seus impulsors asseguren que són independentistes descontents amb els partits tradicionals. Els promotors de Primàries a la localitat volen treballar per exigir la implementació de la República i també per aconseguir que "Berga torni a ser una ciutat de referència i que no obligui a ningú a marxar per falta d'oportunitats", ja que creuen que la capital berguedana ha fet passos enrere els últims anys.El procediment de primàries tindrà lloc a la ciutat el proper 23 de març, coincidint amb la darreda tongada que es farà a diferents municipis catalans, com ara Sabadell i Gavà. Segons el reglament de la proposta, a les primàries hi poden votar tots els ciutadans empadronats de Berga i la participació en aquestes no implica cap lligam posterior a la candidatura. Els membres del moviment es votaran amb llistes obertes que definiran l'ordre de la candidatura municipal. Segons els impulsors, els ciutadans interessats hi poden contactar a través del correu electrònic [email protected]