​S'enfronta a 26 anys de presó per violar i maltractar una menor de Reus amb discapacitat intel·lectual

Un home de 54 anys s'asseurà dijous a la banqueta de l'Audiència de Tarragona acusat de violar, maltractar i tancar a casa habitualment una menor -amb una discapacitat intel·lectual del 59%- amb qui mantenia una relació sentimental. La Fiscalia demana per a l'home més de 26 anys de presó, vuit anys de llibertat vigilada i el pagament d'una indemnització de 9.000 euros a la víctima. Segons l'escrit d'acusació del fiscal, la relació va començar a mitjan 2015 quan la noia tenia quinze anys i s'escapava del seu domicili de Reus fins a Salou, on vivia l'home. Posteriorment, van conviure a Barcelona i Massanes (la Selva) fins al maig del 2017, quan la víctima va tornar amb la seva mare.Durant el primer any de relació, l'acusat va començar a sotmetre la noia a constants insults i a expressions humiliants per acoquinar-la i humiliar-la, segons el ministeri fiscal. El juny del 2016, ja amb setze anys, la noia va ingressar a un centre d'acollida de Tarragona, però unes setmanes més tard va fugir a Barcelona amb l'acusat.Mentre van conviure a la ciutat comtal fins al gener del 2017, l'individu la sotmetia de forma diària a constants expressions despectives i humiliants com "foca, gorda, que estàs com una balena, que em fas fàstic, et deixaré desdentegada i et deixaré feta un 'cristo'". Així mateix, l'agredia de forma habitual, donant-li bufetades, puntades i cops de puny, sempre segons el relat de la Fiscalia.Durant aquell període, l'acusat va impedir a la menor sortir en tot moment del pis que compartien, tancant-la a l'immoble i privant-la de claus i del telèfon mòbil. El gener del 2017 es van traslladar a Massanes (la Selva), on compartien habitatge amb una parella. Allà l'home la va tancar dins l'habitació cada dia, com havia fet a Barcelona, de les deu del matí a les vuit del vespre, sense que ni tan sols pogués disposar d'un lavabo.Segons la Fiscalia, mentre van conviure a Barcelona i a Massanes, l'acusat va obligar la menor en diverses ocasions a mantenir relacions sexuals. Davant la negativa de la noia, la colpejava i li propinava bufetades, i es col·locava damunt seu i l'agafava fortament dels braços per sotmetre-la.A més, la va sotmetre a agressions físiques continuades i a insults constants. El 6 de març l'acusat li va propinar diversos cops de puny a la zona dels pòmuls i boca i, el 28 d'aquell mes, tots dos es van enfrontar verbalment i l'home li va llançar una forquilla que va quedar clavada a la cama de la menor. Tot seguit va llançar-la a terra, on li va propinar cops a la cara mentre li deia que si se n'anava a casa seva, la mataria. Després de la discussió, la noia va aprofitar un descuit de l'acusat per marxar del pis i agafar un tren en direcció a Salou, on l'esperava la mare.Quan la noia ja estava a casa dels pares, el juny del 2017, l'individu va enviar diversos missatges de text a la mare de la víctima amb l'ànim d'atemorir la menor. "Demà l'espero a la tarda, ja veuràs com surt, la mataré, li trauré la vida. Demà la mato, pels meus avantpassats morts li tallo el coll amb un ganivet, avisada quedes. Vaig a per ella, li costarà la vida haver-me conegut", relataven els missatges. L'home va ingressar a presó el juliol del 2017.La Fiscalia l'acusa d'un delicte de maltractament habitual, de dos delictes en l'àmbit de la violència de gènere -tots ells agreujats per fer-se en el domicili comú-, d'un delicte de detenció il·legal, d'un delicte continuat d'agressió sexual amb penetració a persona especialment vulnerable i d'un delicte d'amenaces en l'àmbit de la violència de gènere.En conjunt, el ministeri fiscal reclama 26 anys i nou mesos de presó, que l'home no pugui apropar-se a menys de 500 metres o comunicar-se amb la víctima durant 20 anys, i la prohibició de tenir o dur armes durant tretze anys. A més, la Fiscalia sol·licita vuit anys més de llibertat vigilada.En concepte de responsabilitat civil, el ministeri públic demana que l'home indemnitzi la víctima amb 6.000 euros pels danys morals i amb prop de 3.000 euros més per les lesions i seqüeles derivades de diverses agressions -entre elles, un trastorn d'estrès post traumàtic-. El cas arribarà a judici aquest dijous, 14 de març, a l'Audiència de Tarragona.

