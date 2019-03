Estudiants de la UAB criden a «una jornada històrica» amb el referèndum sobre la monarquia

"Estàs a favor d'abolir la Monarquia com a forma d'Estat i instaurar una República?". Aquesta serà la pregunta, amb resposta binària, impresa en les 12.500 paperetes -en català i castellà- que hi haurà preparades de cara a la celebració del referèndum sobre la monarquia del proper 20 de març a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). "Volem que sigui una jornada històrica", ha expressat Paula Bueno, una de les integrants de l'organització d'aquesta iniciativa.S'espera que hi hagi entre sis i set urnes, repartides entre la plaça Cívica i la del Coneixement del campus. En cada taula electoral hi haurà tres persones, voluntàries, que controlaran i verificaran el correcte funcionament. "No és vinculant, però ens pugem a l'onada d'altres universitats i esperem que serveixi perquè sí es pugui celebrar un de vinculant", ha expressat Bueno i ha afegit, "volem promoure l'esperit crític i que sigui un tema de l'agenda política".Ha justificat la seva celebració pel "posicionament obert" i a favor "de la repressió i la negació al diàleg" del rei Felip VI en el discurs del 3 d'octubre de 2017. A la vegada que ha assenyalat que forma part d'una institució "heretada del franquisme".L'organització ha assegurat que hi ha més de 40.000 persones cridades a votar, entre docents, alumnes i personal universitari, però "si voten les 12.500 paperetes que tenim ja serà un gran èxit", ha reconegut Bueno. En aquest sentit, Sergio Escalona, membre del comitè organitzador, ha apuntat que "també seria un èxit" aconseguir millors dades que el processos que es viuen per renovar el rectorat.Jordi Sorolla, que també configura l'equip del referèndum sobre la monarquia a la UAB, ha recordat que la celebració de la jornada al campus vallesà "és el més gran" fet fins al moment a Catalunya, després de les cites a la Universitat de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya i a la Universitat Pompeu Fabra.La papereta de votació tindrà, a més de la pregunta principal, una segona. En cas de respondre afirmativament, s'obre una nova qüestió: "Estàs a favor de l'apertura de processos constituents per decidir quin tipus de República?".

