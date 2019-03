VÍDEO Així és una nit en bus a Sabadell amb el sistema de parades intermèdies nocturnes

Interior d'un bus de Sabadell, de nit. Foto: ACN

Una usuària llegeix un dels cartells informatius dins del bus. Foto: ACN

Interior d'un bus nocturn a Sabadell. Foto: ACN

Una mitjana d'entre quatre i cinc persones al dia han fet servir les parades intermèdies nocturnes de bus a demanda a Sabadell, durant els primers quatre mesos de funcionament del nou servei. El perfil d'aquests usuaris correspon majoritàriament a dones d'entre 35 i 50 anys, que tornen o van a treballar.El moment del dia en què s'han detectat més peticions és a primera del matí i la línia amb més demanda ha estat la L10, que va de nord a sud i passa per la zona industrial de Gràcia i l'Hospital Parc Taulí. Aquesta experiència es va implantar el passat mes de novembre, funciona cada dia des de les deu de la nit fins les sis del matí, en totes les línies i pot fer-ne úis qualsevol persona. La iniciativa també funciona a Terrassa, tot i que només els caps de setmana i en línies concretes.La idea d'implantar el servei de parades de bus intermèdies a Sabadell va sorgir el mes de febrer de 2018 arran d'una proposta que el grup municipal del PSC va elevar al ple. El regidor d'Espai Públic de la capital vallesana, Xavier Guerrero, ha fet una valoració "molt positiva" de l'experiència en els seus primers quatre mesos de funcionament."Les primeres dades ens mostren que entre quatre i cinc persones fan servir el servei cada dia, el que està molt bé perquè Sabadell tampoc és una ciutat que generi tanta inseguretat", ha comentat Guerrero, que ha dit que la intenció de l'executiu local és seguir-ne fent difusió per incrementar la demanda progressivament.Pel que fa al perfil de les persones que han sol·licitat als conductors de l'empresa Transports Urbans de Sabadell (TUS), que s'aturessin en una parada intermèdia, el regidor apunta que en la seva majoria són dones de mitjana edat – entre 35 i 50 anys - i ha destacat que l'horari en què s'ha registrat major demanda és a primera hora del matí. "Nosaltres sobretot volíem oferir un servei regular i arribar a personal d'empreses o d'equipaments com hospitals que fan torns i entren a la feina molt aviat o surten tard", indica Guerrero que afegeix que també hi ha passatgers que l'utilitzen quan tornen de festa.Així, a diferència d'altres municipis, el servei funciona tots els dies de la setmana, en totes les línies i des de les deu de la nit fins les sis del matí. La línia que ha registrat major demanda ha estat la L10, que va de nord a sud, passant pel polígon industrial de la zona de Gràcia i per l'hospital Parc Taulí.Un altra de les particularitats de Sabadell, és que en aquesta ciutat les parades a demanda no estan pensades només per les dones, sinó que "qualsevol persona de qualsevol edat o condició, pot dirigir-se al conductor i acordar on pot baixar".L'únic que han de fer els usuaris que hi estiguin interessats és traslladar la seva petició al conductor de l’autobús. L'usuari pot indicar en quin punt vol baixar, sempre i quan no alteri la ruta de la línia, i el conductor decidirà quin és el lloc més segur per poder aturar el vehicle.La iniciativa ha tingut bona acollida entre els viatgers. Clàudia Barrera, una jove sabadellenca que es defineix com a "usuària freqüent del servei", considera molt positiu "poder triar on baixar". Barrera explica que la mesura la fa estar "més tranquil·la", sobretot a primera hora del matí quan no hi ha massa gent pel carrer o quan és de nit. "Jo faig servir la línia del centre, i tot i que hi ha moltes parades, cap em queda prou a la vora de casa", comenta la passatgera que explica que també sol desplaçar-se a la zona de Castellarnau on "els carrers són llargs i tot i que hi ha comunitats de veïns hi ha poc moviment al carrer".Per la seva banda, la Teresa Pladevall, una usuària de la línia que passa per Gràcia, veu amb molt bons ulls que l'autobús la pugui apropar a casa. "Jo que ja no sóc joveneta i no corro tan de pressa a vegades per la nit sento por i trobo que està molt bé tenir aquesta opció", valora.A Terrassa les parades de bus a demanda es van implantar l'estiu de 2018. Inicialment la mesura, que va promoure la CUP, només es va oferir durant el cap de setmana i en el Bus Dnit que fa la ruta d'anar i tornar al Parc Vallès, passant per les avingudes. En aquets cas està orientada a dones, adolescents menors de setze anys, discapacitats i persones grans.Segons els regidor de Mobilitat del municipi, Marc Armengol, les dades que s'han recollit durant els primers mesos de funcionament revelen que l'ús que se'n fa és "baix". De fet indica que la mitja sovint no és ni d'un usuari al dia.Recentment el govern egarenc ha ampliat el servei a la línia que passa pels principals polígons industrials de la ciutat. "Pensem que pot ser un lloc en què hi hagi una percepció de menys seguretat", assegura el regidor que no descarta fer més publicitat per arribar a un major nombre de ciutadans.Per la seva banda, el passat mes de gener, l'Ajuntament de Castellar va demanar a la Generalitat que la línia nocturna N65, que cobreix el recorregut entre la població vallesana i Barcelona, passant per Sabadell, també pugui dur a terme parades "a demanda".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor