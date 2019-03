Barcelona se suma a la vaga internacional contra el canvi climàtic

Barcelona se sumarà a la vaga estudiantil pel planeta que s'ha convocat aquest divendres a escala internacional. El recentment aterrat moviment Fridays for Future ha cridat els estudiants universitaris i de secundària a sortir al carrer per reclamar mesures contra el canvi climàtic.



La vaga ha estat convocada de manera oficial pels sindicats estudiantils Associació d'Estudiants Progressistes i Associació de Joves Estudiants de Catalunya, segons explica un dels portaveus de Fridays for Future a Barcelona, Guillermo Chirino. A més, la convocatòria també compta amb el ple recolzament i adhesió del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans.

Fora del món estudiantil, l'aturada també compta amb el suport de CCOO de Catalunya i associacions ecologistes com Greenpeace, Ecologistes en Acció i Qualitat per l'Aire.Durant la jornada de divendres, també hi ha convocada a les dotze del migdia una manifestació a plaça Universitat que desembocarà a la plaça d eSant Jaume. Un cop allà, es llegirà un manifest reclamant que es declari l'estat d'emergència climàtica i que es compleixin els acords de París del 2016 sobre la reducció dels gasos d'efecte hivernacle.Com explica una de les portaveus del grup a Barcelona, Gemma Barricarte, tot i que des d'alguns partits polítics s'han mostrat favorables al moviment i els han demanat per reunir-se, volen remarcar que es posicionen com a "apartidistes". Almenys, fins que passin les eleccions generals, ja que "volem evitar que es faci un ús electoralista del moviment", afegeix Barricarte.Igual que el mateix moviment Fridays for Future, la vaga té un marcat caràcter internacional, amb més de 1.600 ciutats de 105 països que ja l'han secundat. A Catalunya, també hi haurà manifestacions en ciutats com Tarragona o Girona. A nivell estatal, hi ha previstes concentracions a 45 punts diferents, incloent-hi capitals com Madrid, València i Sevilla.El moviment estudiantil i ecologista Fridays for Future va néixer a Suècia a través de la jove activista Greta Thunberg. Aquesta noia, amb tan sols 16 anys, va decidir deixar d'anar a l'escola per manifestar-se cada divendres davant el parlament suec en protesta per l'escalfament globalAquest gest ha servit d'inspiració a milers d'estudiants arreu del món que, imitant Thunberg, cada divendres es concentren davant les institucions de les seves ciutats per protestar contra el canvi climàtic. En el cas de Catalunya tot va començar amb l'acció de dos joves a la ciutat de Girona, i a poc a poc s'ha anat estenent fins a arribar a la capital catalana.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor