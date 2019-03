El TC desestima el recurs d'empara d'Iñaki Urdangarin i el manté a la presó

El Tribunal Constitucional (TC) no ha admès el recurs d'empara presentat per l'exduc de Palma, Iñaki Urdangarín, i que demanava la seva llibertat provisional. El marit de la infanta Cristina de Borbó va recórrer al TC després que el Tribunal Suprem el condemnés el passat mes de juny a 5 anys i 10 mesos de presó pels delictes de prevaricació, malversació, frau a l'administració, tràfic d'influències i dos delictes fiscals.La seva defensa va presentar el recurs al novembre del 2018 i va demanar que, mentre el resolia, pogués sortir en llibertat. Però els magistrats han decidit no entrar en el fons del recurs i l'han inadmès perquè creuen que no té "especial transcendència constitucional", exigible per admetre un recurs d'aquestes característiques.Urdangarín va presentar el recurs al TC perquè considerava que la sentència vulnerava diversos drets fonamentals, com el de la tutela judicial efectiva, a la llibertat i la presumpció d'innocència. La sentència del Suprem del passat mes de juny va rebaixar la sentència de l'Audiència de Palma , que era de 6 anys i 3 mesos.Urdagarín està pres al centre penitenciari de dones de Brieva (Àvila) des del 18 de juny i el 23 d'agost, només dos mesos després, va obtenir el segon grau penitenciari

