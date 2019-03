I com no podia ser d'altra manera, torna el 3%

Cada cop costa més trobar editorials, articles d’opinió o anàlisis a les pàgines dels rotatius de Madrid. Un cop acabades les úniques declaracions que, a parer seu, valien la pena –Rajoy, Del Toro, Pérez de los Cobos i pocs més- han tornat a l’abúlia i el silenci. És molt més interessant –on anem a parar!- l’ordre de la Junta Electoral de retirar els llaços grocs dels edificis oficials, una ordre que en general han considerat tèbia, ja que hauria d’obligar a treure’ls de qualsevol espai públic i, fins i tot privat, com els balcons . On s’és vist que en una campanya electoral es pugui penjar "propaganda política" a l’espai públic?També preocupa enormement la confecció de les llistes del PDECat . Enyoren la vella Convergència –sí, la del 3%, però ja hi arribarem més tard- i els preocupa que no hi hagi vies de diàleg . Sí, als mateixos diaris que van treure el Sant Cristo Gros pel tema del relator ara es mostren circumspectes per la «radicalització» de l’independentisme i troben a faltar "figures de consens". "Cosas veredes, amigo Sancho".Fins i tot les enquestes d’una revista de masses com Catalunya Cristiana desvelen més la son dels nostres opinadors de capçalera. "Perquè, a veure si ens n'anem assabentant, el cristianisme és considerar a tots els Fills de Déu per igual i no començar a posar-li banderetes i identitats nacionals a cadascú d’ells", escriu Miquel Giménez a Voz Pópuli sense referir-se (oh, sorpresa!) a Cañízares.Sort en tinc –per elaborar aquest espai- de la perseveració de Xavier Vidal-Folch a El País . Avui analitza la dificultat amb què s’han trobat les acusacions a l’hora de provar els presumptes delictes de malversació. A la fallida declaració de Montoro –agafada com una victòria pírrica a la premsa però clarament insuficient en la lògica judicial- ara es troben amb els testimonis dels col·laboradors necessaris. Ningú ha cobrat, no apareixen les factures i molt menys els moviments de diners des d’uns comptes públics que, recordem, estaven intervinguts. Aquí Vidal-Folch podria apel·lar al compromís cívic amb un referèndum que, recordem, comptava amb el suport d’una gran majoria social i que va permetre –per només posar un exemple- moure milers d’urnes davant dels nassos dels centenars d’agents del CNI i la Guàrdia Civil que tenien com a principal missió trobar aquestes innocents caixetes de plàstic.Però no és clar. Hi havia una analogia molt més a mà: el 3%. Ja no és Pujol, ni CiU, ni el conjunt de l’independentisme el responsable de les trames de corrupció. És la Generalitat com a institució: "De tota aquesta corrupció pujolista i postpujolista sabíem una enciclopèdia. Catalana, clar. Però fins aquesta vista oral mai sospitàvem fins a quin punt la Generalitat era l’autèntica hereva institucional de la nostra excolonia siciliana".Així doncs, si no apareixen els diners, els testimonis no cauen confessant penedits en un mar de llàgrimes i no hi ha proves materials de la malversació no és perquè potser aquest delicte no va existir mai, sinó perquè Catalunya és Sicília i la Generalitat la Cosa Nostra. Amb aquestes conclusions, qui necessita proves?Doncs a la justícia, reconeix –amb recança?- Vidal-Folch al darrer paràgraf: "Però judicialment la cosa nostra és una altra cosa. A l’indici, a la inferència poderosa, a la intensa sospita, al retrat exacte però parcial, al testimoni contradictori, cal afegir-li proves indubtables, personalitzades i substantives que s’hagi comès delicte de malversació".

