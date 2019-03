El govern espanyol impugnarà al TC la comissió del Parlament per investigar la monarquia

El govern espanyol impugnarà davant el TC la creació de la comissió d’investigació del Parlament sobre la monarquia , segons ha avançat El Periódico i han confirmat fonts de La Moncloa. L’executiu de Pedro Sánchez considera que la cambra va més enllà de les seves competències perquè crea una comissió per investigar activitats “delictives” o “irregulars” de persones vinculades a la família reial espanyola.La impugnació suposarà la paralització immediata de la comissió, perquè el govern de Sánchez incorporarà la petició expressa al TC perquè s’apliqui l’article 161.2 de la Constitució. Aquest article resa que les decisions dels governs i parlaments autonòmics impugnades per l'executiu central queden suspeses automàticament durant un mínim de cinc mesos en el moment què el TC admet a tràmit la suspensió.L’executiu espanyol ja ha sol·licitat al Consell d’Estat que emeti el seu informe -preceptiu però no vinculant- sobre el recurs que presentarà en breu al registre del TC. Aquest és el tercer cop que l'executiu socialista impugna decisions del Parlament. Els precedents són la reprovació del rei Felip VI per part de la cambra catalana, el passat mes d'octubre, i una moció que refermava la declaració de novembre del 2015 que proclamava l'inici del procés independentista.Segons fonts de La Moncloa, el recurs argumentarà que el Parlament ha anat més enllà de les seves funcions en pretendre investigar activitats de persones relacionades amb la monarquia. “No és competent”, afirmen aquestes veus de l’executiu espanyol, que sostenen que l’argumentació serà similar a la que va constar al recurs contra la decisió del Parlament de reprovar Felip VI.

