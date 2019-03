TV3 es podrà veure en directe a qualsevol lloc del món

Tens un televisor connectat a internet? Treu-ne partit amb la nova app de TV3 per a Smart TV. Ho podràs veure tot, quan tu vulguis!

🖥 Mira des d'on te la pots descarregar: https://t.co/xwQK7nIKlo pic.twitter.com/hu9sShv2CE — TV3.cat (@tv3cat) 13 de març de 2019

TV3, a tot el món. La televisió pública catalana ha decidit reforçar i internacionalitzar la seva presència a les televisions intel·ligents, les anomenades Smart TV, amb una nova oferta que dona accés als continguts en directe i a la carta de TV3 i que serà accessible des de qualsevol punt del planeta.Fruit d'aquesta aposta, TV3 estrena una aplicació gratuita a Apple TV i també estrena dues aplicacions, una de TV3 i una de Super3, per al sistema operatiu Andoid TV, ja que és el que utilitzen diversos fabricants de televisió per als seus últims models de Smart TV (com Sony o Philips entre altres), i també alguns dispositius externs. La cadena de televisió ha creat un espai al seu web on els usuaris podran mirar si des del seu televisor o dispositiu es pot descarregar la nova versió de TV3 Els continguts a la carta es podran consultar a través de la graella dels "Últims 7 dies", però també a través de l'arxiu de programes ja emesos. Cal tenir en compte, però, que els continguts estaran subjectes a les restriccions geogràfiques dels drets de difusió digital i, depenent del país, és possible que algun contingut no hi sigui.Com ha infromat la CCMA, també s'ha renovat l'aplicatiu per als últims models de Smart TV de Samsung amb sistema operatiu webOS, afegint-hi tota l'oferta de canals en directe i fent així que estiguin disponibles als markets de la majoria de països del món.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor