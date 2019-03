Santi Vidal diu que el jutge del 13 va fer «tot allò necessari, fos legal o no» perquè «sabia que moriria»

El jutge Santiago Vidal, a qui el Suprem ha permès retornar a la carrera judicial, ha assegurat aquest dimecres que el magistrat d'instrucció 13 de Barcelona que va instruir la causa contra ell i diversos membres de la Generalitat pel referèndum independentista, Juan Antonio Ramírez Sunyer, mort fa uns mesos, va tirar endavant el procediment judicial "fent tot allò necessari, fos legal o no, sabent que ell no hauria de pagar cap preu perquè sabia que el pronòstic de la seva malaltia era molt greu i moriria".A més, ha acusat a la lletrada de l'administració d'aquest jutjat, Montserrat del Toro, la secretària judicial del 20-S, que "no va dir tota la veritat i va exagerar moltes coses" en la seva declaració al Suprem Sobre la seva citació aquest dijous al judici del Suprem com a testimoni, ha assegurat que per indicació del seu advocat no respondrà cap pregunta i, a més, demanarà al tribunal que les seves despeses les pagui Vox, que és l'única part que l'ha demanat, cosa que considera un "frau de llei".Del jutge que presideix el tribunal, Manuel Marchena, ha dit que "ho està fent prou bé, actuant amb molta correcció des del punt de vista processal", però li ha retret que "limita molt el dret de les defenses a exhibir gravacions", i en un cas tant complex com aquest hauria de ser "el màxim responsable amb el dret de defensa".Segons ell, la sentència del Suprem "no està escrita", però vaticina que la condemna serà d'entre 5 i 7 anys pel delicte de conspiració per a la sedició, cosa que comportaria que els polítics presos ja poguessin "passar el Nadal a casa".

