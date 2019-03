​Caldes de Montbui torna a fer bullir l'olla aquest cap de setmana

Caldes de Montbui viurà aquest cap de setmana una nova edició del Mercat de l’Olla i la Caldera , una cita que pretén singularitzar i posar en valor els productes de proximitat i de qualitat i els productes típics calderins, cuinats amb aigua termal.Tot plegat sota l’ambient festiu i familiar d’una fira que ofereix parades de productes gastronòmics i artesans, tallers familiars com la de convertir-se en un petit xef de cuina amb l'elaboració de diferents receptes i l'anomenada "anada d'olla de la fira": sobrevolar la riera de Caldes amb una tirolina de 150 metres. A més, es podrà tornar a gaudir d’una singularitat d'aquest municipi del Vallès Oriental: l’olla gegant amb 1.600 litres de capacitat on es cuinaran cigrons amb aigua termal i llenya.Durant el mercat el centre històric del municipi s’omplirà amb un centenar de parades, tallers i activitats per a tots els públics. Aquí s’hi trobarà una demostració d’artesania i oficis antics relacionats amb la terrissa, la cistelleria i la cuina. I parades d’artesania diversa: culleres de boix, olles i cassoles d’aram, estris de cuina, vidre, ceràmica, fusta, pintura, bijuteria, minerals, sabons, entre d’altres.La gastronomia tindrà un pes destacat en el mercat. Els visitants podran assaborir altres grans plats de la cuina a través de les activitats anomenades “tastaolletes”. A més, els restaurants calderins oferiran a les seves cartes, del 16 al 24 de març, plats singulars en aquest entorn gastronòmic que homenatja la cuina de proximitat i de qualitat amb una evident picada d'ull al fet termal. D’aquesta manera, a les cartes dels restaurants es podran degustar plats com l’arròs caldós amb marisc, peus de porc guisats amb castanyes, melós d’ibèric confitat amb ceba i espècies a la cassola de ferro o sopa de farigola de la muntanya del Farell, entre d’altres.

Mercat de l'Olla de Caldes de Montbui by naciodigital on Scribd

