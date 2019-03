Crisi a Ciutadans: els «damnificats» d'Albert Rivera

A la comissió de Valors i Garanties de Ciutadans se li ha girat feina. La crisi que ha esclatat a Castella-Lleó ha esquitxat la imatge del partit, que ha fet de la "renovació política" un dels elements centrals del seu discurs. L'anul·lació dels resultats proclamats inicialment, que donaven la victòria a la controvertida Silvia Clemente, dirigent del PP fins fa poques setmanes, ha estat un escàndol. Finalment, l'aparició de 82 vots "fantasma" d'origen desconegut va forçar la direcció d'Albert Rivera a admetre l'existència d'"irregularitats" i a reconèixer la victòria de Salvador Igea, diputat al Congrés per Valladolid. Ha estat la crisi interna més greu que ha afectat Ciutadans.La formació de Rivera, però, acumula un seguit de crisis i desercions, moltes de les quals han passat desapercebudes al tractar-se d'episodis locals. A la vegada, Ciutadans s'ha beneficiat fins ara de la simpatia evident d'un ampli bloc mediàtic espanyol. Ara, però, la crisi a Castella-Lleó ha posat els focus sobre la situació interna al partit, que viu un moment de tensió.L'episodi a Castella-Lleó ha generat més sospites entre els sectors crítics que s'han enfrontat a candidats amb el suport de l'aparell. Diversos aspirants derrotats a les primàries han aixecat la veu per demanar a la comissió de Valors i Garanties que revisi els resultats . És el que han fet Juan Carlos Bermejo, derrotat davant Ignacio Aguado a la Comunitat de Madrid; o Leonardo Pérez, superat per Isabel Franco a Múrcia. La comissió ha validat els resultats. A Cantàbria, José López ha reclamat també que es revisin les dades, després del triomf de l'oficialista Félix Álvarez.A Catalunya, ha esclatat una crisi a l'agrupació de Reus. La denúncia elevada a la direcció pel cap del grup municipal Juan Carlos Sánchez sobre "suposades irregularitats" que afectarien un dirigent rellevant del partit va encetar una forta tensió entre els militants reusencs i la cúpula de la formació. Finalment, l'executiva de Ciutadans ha decidit cessar la junta local i designar una gestora , alhora que s'ha apartat Sánchez de la candidatura municipal que havia de tornar a encapçalar. El malestar entre la militància reusenca és enorme i han qualificat d'"imposició" la intervenció de la direcció.El grup de Ciutadans a Tarragona també va patir una crisi interna. El partit arriba a les municipals amb un regidor menys dels quatre que va obtenir en les municipals del 2015. Beatriz Pérez va passar a no adscrita el juliol del 2017 , farta de "no poder donar la meva opinió" i esgotada dels continus enfrontaments amb el cap del grup, Rubén Viñuales. La manca de participació és una cosa que retreuen tots els qui han acabat allunyant-se del partit taronja. Pérez explica aque "l'experiència de la política, que no coneixia, no m'ha agradat gaire, i he comprovat com els missatges de renovació política han quedat en res". La regidora també es mostra crítica "amb el gir a la dreta que s'ha fet".A la comarca del Vallès Oriental, Ciutadans ha patit baixes de militants propers a la quarantena. Ho explica Paco Sánchez, de Santa Eulàlia de Ronçana, coordinador electoral de Contigo Somos Democracia, partit sorgit fa un any i mig d'una escissió de Ciutadans. Sánchez explica aque estan estructurant la nova formació a Catalunya i que al Vallès Oriental presentaran amb tota seguretat candidatures municipals a Bigues i Riells, les Franqueses del Vallès, Santa Eulàlia de Ronçana, Vallgorguina i Canovelles. Per explicar la línia del partit, assegura: "Som constitucionalistes, unionistes, però apostem per la convivència" i vindica el caràcter "centrista" del nou partit.A la mateixa comarca, Ciutadans acaba de perdre dos regidors més a Mollet, Toni i María Elena Cisneros, després d'un seguit de desavinences que van esclatar al denunciar que el cap del grup municipal, Francisco Muñoz, havia "manipulat" el seu currículum assegurant que posseïa un màster que no tenia. La direcció no va escoltar la denúncia dels dos regidors i aquests han abandonat el partit.El congrés de Ciutadans celebrat el febrer del 2017, que va eliminar la referència socialdemòcrata inicial del partit, va ser un tombant. Des d'aleshores, el gir a la dreta ha estat encara més acusat i va acabar accelerant la primera escissió significativa: un grup de quadres liderat pel diputat provincial de la Diputació de València, José Enrique Aguar, va abandonar els taronja i va fundar un nou partit, Contigo Somos Democracia , que ja té 3.000 afiliats.Ho explica el mateix Aguar en declaracions a: "Vam deixar el partit quan vam entendre que era la marca blanca del PP. D'altres eren més durs encara i deien que, en realitat, era la marca negra perquè volia acollir tots els qui marxaven del PP per algun escàndol". De moment, les noves sigles ja tenen regidors i diputats provincials provinents de Ciutadans de prop d'una desena de províncies de l'Estat. Segons Aguar, "Ciutadans és un partit a la mida d'una persona i vam veure el modus operandi d'un aparell que organitzava les primàries sense prou controls, com ara s'ha vist".

