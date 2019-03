Denuncien el primer cas de malaltia greu provocada per l’amiant d'un treballador del metro en actiu

Un empleat en actiu del metro de Barcelona pateix asbestosi a causa de la seva exposició a l’amiant. L’asbestosi és una malaltia pulmonar greu causada per la inhalació de fibres d’amiant i és considerada una patologia greu. Fins ara els 20 treballadors del metro que, segons Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), pateixen afectacions per culpa d’aquest material contaminant tenen patologies a la pleura, considerades lleus.L’asbestosi pot provocar fibrosi al pulmó, fent que l’òrgan ni s’expandeixi ni es contragui. L’abast de la patologia depèn de la intensitat de l’exposició a l’amiant i el període de latència pot ser superior als 20 anys. La diagnosi ha estat feta a partir de l’examen mèdic al qual el treballador s’ha sotmès pel seu compte i no a través del programa de revisions de l’empresa.Un dia de l'any 2015, Rafael Rubio, el treballador del metro des de fa 41 anys, va tossir sang. "Vaig dirigir-me a Can Ruti, on després de fer-me unes proves i veure què tenia em van preguntar si havia estat en contacte amb l'amiant. Va ser la primera vegada que m'ho demanaven", ha explicat en roda de premsa aquest dimecres. La resposta era afirmativa: el material que manipulava en tenia, i hi estava exposat cada dia.Després de passar per diversos metges (també a la Quirón) se li van diagnosticar plaques pleurals (una manifestació que es dona quan les persones estan en contacte amb l'amiant). "Això fa evident que sí que hi ha hagut contacte amb l'amiant des del 1987, com a mínim, dels treballadors amb aquesta substància", ha dit l'advocat Jaume Cortés, del Col·lectiu Ronda. Després d'identificar aquestes plaques i de fer-li un TAC, els metges de la Seguretat Social van diagnosticar que Rubio patia asbestosi. Mentrestant, TMB reivindica que el cas de Rubio era un dels 20 treballadors que patia afectacions també lleus.TMB va comunicar, en el seu moment, que ajudaria Rubio en el que fos necessari, "però que el cas d'aquest treballador arribi ara posa de manifest que ni s'ha indicat els llocs on encara hi ha amiant, ni s'ha fet una desamiantació ni s'ha informat els treballadors", ha denunciat el representant del comitè d'empresa Òscar Sànchez.Cortés ha informat que l'empresa sap des de 1940 que hi tenia l'obligació d'assenyalar la presència d'amiant per un reglament que es va presentar aleshores, "però no és fins al 2019 que es comença a fer un inventari". L'any 2002 però, sí que TMB va retirar materials i eines que contenien amiant.Des del Col·lectiu, Cortés ha comunicat que ja ha presentat una demanda pel cas del treballador que ha desenvolupat un càncer a causa de l'exposició a l'amiant, i que ara emprendrà les mesures que calgui per al cas de Rubio, ja que "no és un problema laboral només, té a veure amb la salut".En aquesta línia, Cortés critica que TMB i l'Ajuntament de Barcelona "neguin l'existència d'afectats". "És impossible que ho sàpiguen perquè aquesta informació és reservada dels metges, i segueixen insistint que no hi ha casos quan avui Rubio ve a explicar el seu cas", afegeix. Segons Cortés, poden haver-hi més casos com el de Rubio que encara es desconeixen. Des del comitè d'empresa exigeixen un mapa i un inventari per poder entendre la magnitud de persones que poden estar afectats per l'amiant.Sànchez demana a l'Ajuntament de Barcelona que "deixi d'ocultar casos" d'afectats. "Negar que Rubio és un afectat és deixar-lo desprotegit", ha dit Cortés, que creu que l'Ajuntament ha de buscar solucions per la salut de l'afectat. Avui dia, està certificada la presència d'amiant en 94 combois i 61 elements, a part de les infraestructures. El treball de Rubio és diari, hi està exposat cada dia. Ara, queda pendent que la Seguretat Social certifiqui que és una malaltia laboral, fet que Cortés confia que passarà. En cas contrari, el cas podria acabar als jutjats. També estan pendents d'una Inspecció de Treball.Sànchez fa una crida també a les persones jubilades que hagin treballat al metro i que puguin haver tingut contacte amb l'amiant a posar-se en contacte sigui amb sindicats o empresa per a tractar els seus casos. En aquesta línia, el comitè d'empresa exigeix a Mercedes Vidal, presidenta de TMB, que si els casos d'amiant eren coneguts pel conseller delegat de l'empresa, Enric Cañas, el destitueixi. "En cas que Vidal fos coneixedora de la presència d'amiant i ho hagi ocultat ella, hauria de dimitir", ha sentenciat.La denúncia arriba una setmana abans que el comitè d’empresa traslladi a l’assemblea de treballadors el 21 de març la proposta de fer una nova vaga a causa de la crisi de l’amiant. La vaga durant el Mobile va acabar amb el conflicte obert i els sindicats consideren que la resposta de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) a la crisi de l'amiant ha estat "insuficient". Les fonts sindicals consultades consideren que l'empresa responsable del metro no ha escoltat les seves reclamacions.Les principals són la retirada immediata de tots els elements de la xarxa de metro contaminats amb amiant, la reubicació dels treballadors afectats i que l'empresa reconegui que tots els empleats s'han exposat a l'amiant.L'empresa defensa que ha donat resposta a totes les demandes dels treballadors i acusa els sindicats de no voler escoltar els seus oferiments. Entre altres, reconèixer l'exposició a l'amiant dels empleats que reuneixin uns requisits que determinarà un informe de l'Institut Català de Seguretat i Salut Laboral. També la revisió de totes les sèries de trens que els sindicats sol·licitin.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor