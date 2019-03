Ernest Maragall negocia amb Elisenda Alamany que sigui la seva número dos a Barcelona

L'entesa entre ERC i els dirigents sortint de l'òrbita dels comuns pren forma. Si bé en les pròximes hores es concretarà la coalició amb Sobiranistes i quin lloc ocupa Joan Josep Nuet a la candidatura dels republicans al Congrés , l'acord global que s'està esbossant inclou que Elisenda Alamany sigui la número dos d'Ernest Maragall a les eleccions municipals de Barcelona del 26 de maig, segons han confirmat diverses fonts a. Maragall manté converses amb la diputada, que ja fa setmanes que ha trencat amb els comuns.El marc d'entesa està ja ben delimitat després de setmanes de negociació, en què tant Nuet com Alamany s'han centrat en reivindicar que no volien ser "fitxatges" de cap altre partit -com assenyalen des de la direcció de Catalunya en Comú-, sinó tancar una aliança de caràcter "col·lectiu". El resultat de les converses es tradueix en un acord a doble banda: ERC tancarà una coalició amb Sobiranistes per a les eleccions espanyoles del 28 d'abril en virtut del qual Nuet ocuparà un lloc de sortida, i Nova -el nou partit d'Alamany- segellarà amb els republicans una coalició per a les municipals. Es preveu que la llista d'Ernest Maragall sigui ratificada per ERC el 30 de març.El partit d'Oriol Junqueras ja fa temps que reivindica que vol ser "la porta d'entrada de nous independentistes" i que està en converses amb els dirigents crítics dels comuns. Després d'haver estat la número dos de Xavier Domènech a les eleccions del 21-D, Alamany va acabar deixant el càrrec de portaveu parlamentària per desavinences amb la línia política de la cúpula de Catalunya en Comú, liderada per Ada Colau. Va impulsar de la mà de Nuet la plataforma crítica Sobiranistes, que ha acabat emancipada dels comuns, i ara ha creat Nova, el nou instrument amb què pretén mantenir "l'essència fundacional" de l'espai.De fet, Elisenda Alamany ja va deixar el grup parlamentari de Catalunya en Comú Podem el 20 de febrer i des d'aquell moment és diputada no adscrita -haurà de deixar l'escó si recull l'acta de l'Ajuntament-. Al seu torn, Nuet, com a líder de Comunistes, ja ha abanderat un acord al Congrés amb ERC. Les dues peces encaixen amb l'objectiu dels republicans d'ampliar les fronteres del seu projecte i, en el cas de Maragall, amb la seva promesa d'incorporar un 50% de membres a la candidatura que no siguin del partit.L'acord entre Maragall i Alamany està ja molt avançat i, si prospera tal com està concebut, la dirigent que públicament ha estat més crítica amb la direcció dels comuns i el rumb del partit d'Ada Colau s'enfrontarà a l'alcaldessa de Barcelona en els comicis municipals. En paral·lel, EUiA afronta aquest dimecres a la tarda el consell nacional en el qual s'aprovarà un document per mantenir la coalició amb En Comú Podem per concórrer als comicis del 28 d'abril mentre, paradoxalment, el líder del partit es presenta amb ERC.

