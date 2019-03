La CUP insta el Govern a desobeir l'ordre de retirar els llaços grocs

El diputat de la CUP Carles Riera ha reclamat aquest dimecres al Govern que no "obeeixi" l'ordre de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar els llaços grocs i les estelades dels edificis de la Generalitat durant la campanya electoral.Durant el debat d'una proposta de resolució a la Comissió d'Afers Institucionals del Parlament, Riera ha defensat la llibertat d'expressió i ha sostingut que la neutralitat al carrer "no existix". Per això, el diputat ha instat el Govern a no fer efectiva l'exigència de la JEC, perquè al seu entendre, suposaria "acceptar la raó de la força per sobre de la llibertat d'expressió".La comissió ha rebutjat una iniciativa parlamentària de Cs que volia que el Parlament instés el Govern a identificar els usos "indeguts" que s'estiguin realitzant dels símbols de la Generalitat i prendre'n mesures legals.Fonts de la JEC han apuntat aquest dimarts que un suposat incompliment per part del president de la Generalitat , Quim Torra, de l'ordre de la mateixa JEC de retirar en 48 hores les estelades i els llaços grocs dels edificis de la Generalitat pot anar a parar a mans de la Fiscalia i desembocar en un procés penal per desobediència.

