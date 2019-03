La Fiscalia demana 12 anys de presó per a un home que va robar tres carteres, un rellotge i un mòbil

L'Audiència de Lleida jutja aquest dimecres un home que va robar tres carteres, un rellotge i un telèfon mòbil en dos pisos del barri de la Bordeta de Lleida. La Fiscalia demana 12 anys de presó per aquests delictes i per la reincidència de l'acusat, que té 38 anys que ha comès quatre robatoris amb força que li sumen una condemna de set anys i mig de presó.Els fets pels quals se'l jutja van passar els dies 26 i 29 de setembre als carrers Roses i Castelldans del barri lleidatà. L'home va escalar per la façana i va entrar als habitatges, on va robar les carteres, el mòbil i el rellotge.Els Mossos d'Esquadra van detenir-lo després d'una investigació. L'home ja ha estat condemnat per robatoris a Valladolid, Segòvia i Saragossa.

