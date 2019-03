Royo desvincula el Diplocat de l'acció del Govern abans del referèndum

L'exsecretari general del Diplocat Albert Royo ha desvinculat l'activitat del Consell de Diplomàcia Pública de l'acció del Govern abans del referèndum. Royo, interrogat per la Fiscalia, ha recordat que l'ens que va comandar -un organisme integrat per administracions públiques i entitats privades- actuava amb autonomia, també camí de l'1 d'octubre. El testimoni ha admès que sempre hi ha hagut "certa tensió" entre el Govern i Diplocat, en forma de "peticions" per actuar de forma coordinada, però que la institució sempre ha prioritzat les funcions de diplomàcia pública, desvinculades dels objectius de la conselleria d'Exteriors.La Fiscalia ha edificat un interrogatori per situar el Diplocat a mercè de les decisions de la Generalitat. El ministeri fiscal ha volgut subratllar que entre un 85% i un 90% del finançament de l'ens provenia de les arques del Govern i que era la Intervenció de la Generalitat qui auditava els comptes en última instància. Royo ha rebatut afirmacions de Consuelo Madrigal: "No ho havia cap dependència funcional ni de direcció amb la Generalitat". "Nosaltres ens devíem al ple", ha afegit. "Vull fer un aclariment: una cosa és la conselleria d'Exteriors, que és part del Govern, i l'altra és el Diplocat. He detectat certa confusió sobre aquest tema", ha sentenciat.Royo també ha recordat que el 2017 es va reduir en 400.000 euros el pressupost destinat a Diplocat, un ens integrat per la Generalitat, però que també compta en el seu patronat amb altres administracions -com l'Ajuntament de Barcelona- i socis privats, des de l'esport fins a la banca.En relació a les despeses del Diplocat, el testimoni ha negat que es pagués cap "honorari" a observadors internacionals: "No n'hem contractat mai". "No em consta que l'any 2017 féssim cap fòrum sobre el referèndum de l'1-O", ha raonat. Royo, però, ha volgut matisar que sí que es va pagar l'estància a "visitants internacionals", però ha negat que es tractés d'observadors.L'exsecretari general de la institució ha exposat que entre el Diplocat i les delegacions catalanes a l'exteriors "hi podia haver alguna col·laboració puntual", però "cap relació jeràrquica".

