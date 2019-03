La UAB obre un expedient a la catedràtica Teresa Freixes per contractar la seva empresa familiar

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha obert un expedient a la catedràtica Teresa Freixes per haver contractat una empresa constituïda per ella mateixa i la seva filla, segons publica avui eldiario.es . La que va ser una de les cares visibles de Societat Civil Catalana (SCC) en les manifestacions del 2017 i impulsora de la plataforma unionista Concòrdia Cívica -un ens per donar veu a entitats unionistes-, hauria adjudicat sumes de diners provinents del fons europeu a la seva societat.Segons el mitjà digital, l'empresa va ser contractada en diverses ocasions pel grup d'investigació que lidera la catedràtica. La UAB va obrir l'expedient, en fase informativa, el 12 de febrer passat per obtenir tots els detalls sobre les execucions pressupostàries del grup d'investigació de Freixes, que té contractada la filla de la catedràtica com a tècnica. L'objectiu, segons la institució, és comprovar si apareixen "irregularitats" en les contractacions.Els treballs, segons la informació recollida pel diario.es, responen a "revisió de textos i supervisió de legislació", "disseny, supervisió lingüística i edició electrònica" i "recopilació de disposició legal". L'empresa, al seu torn, assumeix les tasques com a consultora que du terme "investigacions, proporciona opinions d'experts, prepara publicacions i projectes i realitza altres activitats relacionades amb el dret públic, privat, europeu i comparat".

